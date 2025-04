Työttömyyden kehitys Lapissa yhä koko maata myönteisempi

Lapissa oli kuntien työllisyyspalveluissa maaliskuun lopussa lähes 8 440 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 1 045. Työttömiä oli yli 110 vähemmän kuin helmikuussa mutta 480 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Lomautettujen määrä on laskussa. Työttömyyden lisääntymiseen liittyy edelleen aktivointiasteeseen laskettavien palveluihin osallistuvien määrän voimakas väheneminen.

Työttömien osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa 10,4 % ja koko maassa 11,8 %. Työttömyyden kehitys jatkui edelleen Lapissa koko maata myönteisempänä.

Pohjois- ja Tunturi-Lapissa työttömyys vähentynyt

Lapissa työttömien osuus työvoimasta oli alin Pohjois-Lapissa (6,9 %) ja Tunturi-Lapissa (7,3 %). Korkein osuus oli Itä-Lapin seutukunnassa (13,4 %). Myönteistä oli, että työttömyys väheni vuodentakaisesta Pohjois- ja Tunturi-Lapissa. Eniten työttömyys lisääntyi Rovaniemen seutukunnassa.

Lapin kaupunkien erot työttömyydessä ja sen kehityksessä ovat huomattavia. Työttömien osuus työvoimasta oli Kemissä Lapin korkein 15,8 % ja naapurikunnassa Torniossa Lapin kaupunkien alin 9,1 %. Työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta kaupungeista eniten Rovaniemellä, mutta työttömien osuus työvoimasta oli vain hiukan yli keskimääräisen. Kemijärvellä työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta Lapin kaupungeista vähiten.

Työttömyysjaksojen pitkittyessä pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy

Pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen jatkui maaliskuussa, joskin koko maata loivempana. Lapin työttömistä 2 210 oli ollut työttömänä yhdenjaksoisesti yli vuoden, mikä on 13 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt jo pidemmän aikaa ja kasvua vuodentakaiseen oli 26 %. Lapissa pitkäaikaistyöttömistä lähes joka toisen työttömyys on kestänyt yli kaksi vuotta.

Avointen työpaikkojen määrän väheneminen hidastunut

Maaliskuussa Työmarkkinatorille ilmoitettiin Lapin alueella yli 2 070 avointa työpaikkaa, mikä on yli 140 vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Kaikkiaan Lapissa oli maaliskuussa avoinna yli 5 800 työpaikkaa.

Työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi eniten hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille, rakennustyöntekijöille, myyjille, palvelutyöntekijöille, opettajille, siivoojille ja rakentamisen avustaville työntekijöille.

Seuraava työllisyyskatsaus (huhtikuu) julkaistaan 22.5.2025.