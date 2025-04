Mediakutsu: Ilmarisen tulosinfo ja markkinanäkymät 25.4. klo 13

Alkuvuosi on ollut markkinoilla vähintään turbulentti ja yllätyksiä on riittänyt. Miltä vuosi on näyttänyt eläkesijoittajan silmin? Entä miten tuleva eläkeuudistus vaikuttaa sijoittamiseemme? Tarjolla on ajankohtaisia aiheita ja vastauksia kysymyksiisi.

Tilaisuudessa toimitusjohtaja Jouko Pölönen kertoo Ilmarisen tuloksesta. Sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Mursula analysoi talousnäkymiä sekä Suomessa että globaalisti. Tilaisuuden avaa henkilöstö- ja viestintäjohtaja Sami Ärilä.

Tilaisuudessa ja sen jälkeen on hyvin aikaa kysymyksille.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittauduthan tilaisuuteen torstaihin 24.4. mennessä Ilmarisen viestintään Tiina Piensoholle (tiina.piensoho@ilmarinen.fi).

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai etäyhteydellä. Lähetämme etäyhteyden haluaville linkin sähköpostilla.

Tervetuloa!