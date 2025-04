Young Lions Finland 2025: Voittajat ovat tässä

Young Lions Finland -kilpailussa etsitään joka vuosi 30-vuotiaita tai nuorempia markkinoinnin ja viestinnän lupauksia edustamaan Suomea kansainväliseen Young Lions Competitions -kilpailuun Cannesiin.

Tänä vuonna kilpailuun osallistui 34 tiimiä, jotka jättivät tuomaristolle arvioitaviksi yhteensä 45 työtä. Näistä shortlistalle valittiin 17 työtä viidessä eri kilpailukategoriassa: Digital, Film, Media, PR ja Print.

Viisi kategorioissa parhaiten sijoittunutta tiimiä jatkavat kansainväliseen kilpailuun Cannesiin, joka järjestetään samaan aikaan, kuin Cannes Lions International Festival of Creativity.

Dialogi ja osallistava rauhanrakentaminen ansaitsevat huomiota

Tämän vuoden kilpailutyönä oli ratkoa ajankohtaista globaalin rauhan ja viestinnän haastetta tunnetasolla.

Kilpailubriiffin antoi CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation.

"CMI Martti Ahtisaari Peace Foundationille on ollut suuri ilo ja kunnia olla mukana toteuttamassa Suomen Cannes Young Lions -kilpailua. Dialogi ja osallistava rauhanrakentaminen eivät aina saa ansaitsemaansa huomiota, vaikka juuri ne ovat kestävän rauhan perusta. On ollut inspiroivaa nähdä, miten nuoret ammattilaiset ovat tarttuneet tähän vaativaan teemaan ja onnistuneet tekemään siitä oivaltavalla tavalla sekä merkityksellistä että toimintaan kannustavaa", Head Communications and Private Fundraising Kaisa Raitio CMI — Martti Ahtisaari Peace Foundationista sanoo.

Hän kertoo, miten kilpailutöiden ideat ovat herättäneet tiimissä iloa, yllättäneet ja saaneet pohtimaan, miten rauhantyö näyttäytyy tämän päivän luovien tekijöiden silmissä.

"Toivon, että nämä ideat innostavat keskusteluun rauhanrakentamisesta vielä pitkään kilpailun jälkeenkin. Lämmin kiitos kaikille osallistujille. Työnne osoittaa, että rauhasta voi viestiä tuoreesti, vaikuttavasti ja puhuttelevasti", Raitio sanoo.

Tässä ovat Young Lions Finland 2025 -voittajat

DIGITAL

HONORARY MENTION

Peacevision

Ayan Aden, NORD DDB and Emma Westerman, Wörks

BRONZE

The Peace Builder

Emma Tikkanen and Janina Tolvanen, Drum Communications

SILVER

Steps Towards Peace

Lauri Arjas and Erika Danielsson, Kurio

GOLD

World beefs solved

Veera Paukku, Loiva and Emma Rinneheimo, Freelancer

FILM

HONORARY MENTION

The second-bravest person

Marianna Metsänheimo and Fanni Perttola, NORD DDB

MEDIA

SILVER

Conflict Foods

Dimitri Eskelinen, Freelancer and Ignacio José Guerrero Pattugalan, Freelancer

GOLD

Peace Mode

Aleksi Auvinen, dentsu Finland and Stanislav Hasanov, Valve Branding Oy

PR

HONORARY MENTION

UNFILTERED PEACEMAKERS

Salla Huotari and Caroline Inkeroinen, TBWA\Helsinki

SILVER

Masterclass in World DOMination

Johanna Vierimaa, United Imaginations and Saana Simander, Bob the Robot / NoA

GOLD

The Conflict Bill

Vivi Sallinen, Nitro and Vilma Laitakari, Ivalo Creative Agency

PRINT

SILVER

Most valuable advice

Johanna Vierimaa, United Imaginations and Saana Simander, Bob the Robot / NoA

GOLD

4 generations:

Riikka Lahti, Dentsu Creative and Tomi Salo, Bob the Robot

Young Lions kategoriakumppanit 2025

Digital: JCDecaux Finland Oy

Film & Awards-tapahtuma: MTV Oy

Media: Channel Factory

PR: TBWA\Helsinki

Print: Keskisuomalainen Oyj & Sanoma Media Finland