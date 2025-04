Vuoden 2025 Tähtivaeltaja-palkinto Siiri Enorannan romaanille Keuhkopuiden uni

ENNAKKOTIEDOTE: ”Minulla oli kerran seitsemän isää seitsemän vuoden aikana.” – Andrev Waldenin August-palkittu perheromaani ei moralisoi 28.3.2025 08:20:00 EET | Tiedote

Ruotsalaisen Andrev Waldenin omakohtainen esikoisromaani Miehenpuolet (Gummerus) on ollut valtaisa menestys kotimaassaan yli 300 000 kappaleen myynnillä. Kirjan käännösoikeudet on ostettu useisiin maihin, ja siitä on tekeillä filmatisointi. Kuvaus rankasta lapsuudesta, rikkinäisestä perheestä, köyhyydestä ja miehenä olemisen vaikeudesta on samaan aikaan hurja, humoristinen, harkittu ja rosoinen. Andrev Walden esiintyy toukokuussa Helsinki Lit -kirjallisuusfestivaalilla yhdessä Samuli Putron kanssa. Miehenpuolet ilmestyy Jaana Nikulan suomentamana 28.4.