Hallituksen kaivosveron kiristykset suuri pettymys kaivosteollisuudelle

Kaivosteollisuus ry on kaivos- ja mineraalialan yhtiöiden, malminetsintäyhtiöiden sekä alan palvelutuottajien, laite- ja teknologiavalmistajien edunvalvoja ja vastuullisuuden edistäjä. Kaivosteollisuus ry edistää jäsentensä tietoa ympäristöstä ja turvallisuudesta, organisoi tutkimusta sekä edustaa jäseniään kansainvälisissä järjestöissä. Yhdistyksessä on 59 jäsenyhtiötä, joiden palveluksessa on yhteensä noin 8000 työntekijää.