SDP:n Eloranta: Hallitus maksattaa rikkaiden veroalen leikkaamalla tulevaisuudesta

– Hallitus on kuvannut puoliväliriihtä kasvuriiheksi, jossa tavoitteena on löytää eväitä Suomen kasvun vahvistamiseksi. Lähestulkoon kaikki tahot yhteiskunnassa ovat nimenneet osaajapulan keskeiseksi kasvun esteeksi ja koulutustason noston ratkaisuksi sille. Nyt kuitenkin hallitus leikkaa etenkin korkeakoulutuksesta. Tätä on vaikea ymmärtää, sillä esimerkiksi ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat täysin ratkaisevassa asemassa myös uusien T&K-panosten vaikuttavuuden saavuttamisessa, Eloranta sanoo.

– Hallitus aikoo nostaa korkeakoulutusastetta, mutta samaan aikaan se leikkaa korkeakoulutuksesta lähes 120 miljoonaa euroa vuoteen 2028 mennessä. Miten korkeakoulujen pitäisi samalla lisätä opiskelupaikkoja ja säästää kymmeniä miljoonia? Kuulostaa aika mahdottomalta yhtälöltä, Eloranta toteaa.

– Hallituksen jo aiemmat leikkaukset ammattikorkeakoulutukseen, yli 32 miljoonaa, vastaavat noin 1 700 tutkinnon vuosittaista rahoitusta. Leikatessaan korkeakoulutuksesta vielä lisää, leikkaa hallitus suoraan tulevaisuudesta ja tulevaisuuden talouskasvusta. Hallituksen korkeakoulutusleikkaukset eivät oikein kasvutoimilta vaikuta, Eloranta sanoo.

Elorannan mukaan toinen suuri koulutus- ja tulevaisuusleikkaus kehysriihestä on kahden prosentin leikkaus (75 miljoonaa euroa) kuntien valtionosuuksista. Leikkaus tulee välttämättä vaikuttamaan perusopetuksen rahoitukseen kunnissa.

– Kuntien valtionosuuksia leikkaamalla hallitus kiertää opetusministerin lupausta olla leikkaamatta peruskoulutuksesta ja siirtää vastuun kunnille ja uusille kuntapäättäjille. Perusopetuksesta leikkaaminen on ehkäpä kaikista haitallisimpia leikkauksia tulevaisuudesta. Kun oppimistulokset ovat olleet koko 2000-luvun laskusuunnassa, tulisi nyt vahvistaa eikä heikentää kuntien mahdollisuuksia vahvistaa perusopetusta, Eloranta painottaa.