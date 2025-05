Tule kuulemaan parhaat palat OmaStadi-hankkeiden toteutuksesta 13. toukokuuta

Teams-tapahtumassa esitellään teemoittain OmaStadin kymmeniä kaupungilla toteutuksessa olevia hankkeita. Tapahtuman aikana selviää, miten hankkeiden toteutus on edennyt ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Tapahtuman ohjelma.

Tapahtumaan ei tarvitse ennakkoilmoittautua. Ennakkokysymyksiä voi kuitenkin lähettää Forms-lomakkeen avulla.

Keväällä 2024 kaupunkilaiset äänestivät 45 hanketta toteutettaviksi. Hankkeiden yhteinen arvo on lähes yhdeksän miljoonaa euroa.







Syksyllä ideoidaan ehdotuksia OmaStadin neljännellä kierroksella

OmaStadin neljäs kierros alkaa ideoimalla ehdotuksia aikavälillä 22.9.–5.10.2025.



– Tällä kertaa toivomme erityisesti sellaisia ehdotuksia, jotka lisäävät tapahtumia ja toimintaa eri puolilla kaupunkia, kertoo OmaStadista vastaava kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.



Myös OmaStadin neljännellä kierroksella saa tukea ehdottamiseen ja äänestämiseen monissa kaupungin palvelupisteissä, kuten esimerkiksi kaupungin kirjastoissa ja ikäihmisten palvelukeskuksissa.



OmaStadin avulla toteutetut uudistukset istuvat kaupunkikuvaan

– OmaStadin aiemmilta kierroksilta on saatu valmiiksi jo lukuisia katukuvassakin näkyviä uudistuksia. Kannattaa tulla mukaan antamaan omat ajatukset ja ideat yhteiseen käyttöön, kertoo pormestari Juhana Vartiainen.



Ehdottamisvaiheen jälkeen alkaa seuraava vaihe, jonka aikana kaupunki arvioi ehdotusten toteutuskelpoisuuden ja laatii niille kustannusarviot. Äänestäminen tapahtuu aikavälillä 11.3.–29.3.2026, jonka jälkeen yhteiskehitetään äänestyksessä menestyneet ehdotukset toteutuskelpoisiksi yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Ehdotusten toteuttaminen alkaa elokuussa 2026.



OmaStadi on Helsingin kaupungin tapa tehdä osallistuvaa budjetointia yhdessä asukkaiden kanssa. Helsinki käyttää OmaStadin syyskuussa alkavalla neljännellä kierroksella 10 miljoonaa euroa asukkaiden ehdotusten toteuttamiseen.



Tämä tiedote on uutisoitu hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.