Jyri Nieminen Huuhkajien maalivahtivalmentajaksi

Suomen Palloliitto on solminut sopimuksen Jyri Niemisen kanssa. Hän liittyy Jacob Friisin johtamaan Huuhkajien valmennustiimiin maalivahtivalmentajana.

Päävalmentaja Friis on erittäin tyytyväinen saadessaan Niemisen mukaan Huuhkajien valmennukseen.

– Jyrillä on loistavia ominaisuuksia sekä maalivahtivalmentajana että valmentajana yleisesti. Hänen luonteensa sopii hyvin valmennusryhmäämme, ja olemme erittäin iloisia saadessamme hänet mukaan, päävalmentaja kehuu.

Nieminen kertoo maajoukkuetehtävien olevan hänelle ennen kaikkea kunnia-asia.

– Olen iloinen ja äärimmäisen ylpeä. Tämä on minulle asia, jonka olen halunnut tehdä ja kokea jalkapallourallani. Olen ollut pitkään poissa Suomen jalkapallopiireistä – tämä on upein mahdollinen tapa olla jälleen yhteydessä suomalaiseen jalkapalloon. Haluan myös kiittää Feyenoordia tästä mahdollisuudesta, Nieminen iloitsee.

Palloliiton urheilutoimenjohtaja Aki Hyryläinen suositteli Niemistä yhtenä vaihtoehtona Friisille tanskalaisen nimityksen jälkeen. Keskusteluissa tuli nopeasti selväksi, että Friis ja Nieminen näkevät pelin samalla tavalla.

– Kävimme päävalmentajan kanssa muutamat keskustelut ja hän haastatteli minua. Sen jälkeen Jacob kertoi haluavansa minut maajoukkueen maalivahtivalmentajaksi. Minulla on päivätyö täällä Feyenoordissa, joten heidän siunauksensa tarvittiin myös. Siitä syystä asioiden järjestely ja eteneminen on kestänyt tähän asti. Oikeita asioita kannattaa kuitenkin odottaa.

Tamperelaislähtöinen Nieminen, 37, alkoi valmentamaan jo 14-vuotiaana. Hän on työskennellyt useissa suomalaisissa seuroissa ja ulkomailla muun muassa Viron ja Qatarin maajoukkueissa, San Jose Earthquakesissa, Orlando Piratesissa, New York Red Bullsissa sekä Feyenoordissa.

Feyenoordissa Nieminen on työskennellyt vuodesta 2023 lähtien. Hollannin suurseura eteni tällä kaudella Mestarien liigassa neljännesvälieriin. Nieminen jatkaa roolissaan Feyenoordissa maajoukkuetehtäviensä ohella.

– Kokemuksieni myötä minusta on tullut todella nopeasti sopeutuva, ja työkalupakkini on mielestäni aika laaja. Pystyn auttamaan pelaajia ja koko joukkuetta lyhytaikaisessa ja nopeatempoisessa käytännön toiminnassa. On tärkeää, että pystyn sopeuttamaan omaa toimintaani tähän uuteen kontekstiin.

Huuhkajien MM-karsinnat jatkuvat kesäkuussa, kun Suomi kohtaa Hollannin (7.6.) ja Puolan (10.6.) Helsingin Olympiastadionilla.

Lue lisää Huuhkajien uudesta maalivahtivalmentajasta: palloliitto.fi

Niemisen sopimuksen myötä Huuhkajien valmennusryhmä on valmis.

Huuhkajien valmennusryhmä

Jacob Friis, päävalmentaja

Lars Stensgaard, valmentaja (aloittaa 1.7.2025)

Tim Sparv, valmentaja

Sergio Almenara, erikoistilannevalmentaja

Jyri Nieminen, maalivahtivalmentaja

Joni Ruuskanen, fyysinen valmentaja

Henri Lehto, videoanalyytikko

