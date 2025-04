Koetko allergiaoireita sisätiloissakin? Syynä voi olla siitepöly ja katupöly

Aurinkoisella kevätkelillä luonto kutsuu ulkoilemaan ja nauttimaan. Tähän vuodenaikaan tyypillinen riesa on kuitenkin katupölyt ja siitepölyt. Kuvitella voisi, että ongelmat sijoittuvat vaan kodin ulkopuolelle, mutta tosiasiassa pölyt kulkeutua helposti myös sisäilmaan. Hyvä uutinen on se, että sisäilmaan kertyneeseen pölyyn on mahdollista vaikuttaa.