Ylen euroviisukevät on täynnä ohjelmaa – näin pääset viisutunnelmaan

Euroviisutunnelmaan pääsee nopeasti katsomalla kaikki Euroviisubiisit videoineen Yle Areenasta, kuuntelemalla Svenska Ylen Torille!-podcastia tai vaikkapa pelaamalla Viisutietäjä-peliä Yle-sovelluksessa. Dokumenttien ystävälle on tarjolla mm. uusi Sotaa ja Lovee -dokumentti viisujen politisoitumisesta, Perjantai-dokumentti Erika Vikmanista sekä vanhempi KAJ-yhtyeen taustoja valottava dokumentti.

Euroviisujen semifinaalit ja finaali nähdään suorina lähetyksinä Ylen kanavilla tiistaina 13.5., torstaina 15.5. ja lauantaina 17.5. Erika Vikman esiintyy toisen semifinaalin viimeisenä artistina. Lähetykset alkavat klo 22.00.

Viisufinaalin tunnelmaan pääsee ESC25 Etkot -lähetyksessä tai finaalia edeltävänä iltana näytettävässä Suuri euroviisujuhla 2024 -konsertissa.

Ylen euroviisutarjonta 2025:

Yle

Kaikki Euroviisukappaleet Yle Areenassa

Kaikki vuoden 2025 Eurovision Song Contest -kilpailussa mukana olevat kappaleet ja niiden musiikkivideot löytyvät Yle Areenasta.

Ilmari Fabritius / Yle

Svenska Yle: Torille!-videopodcast



Kumpi voittaa Euroviisut, Suomi vai Suomi? Mikä on hulluin juttu, jonka KAJ on kokenut voitettuaan Melodifestivalenin? Saako Erika Vikman valita esiintymisvaatteensa itse, vai estääkö EBU? Alexander Beijar ja Anna Hedström ovat kanssasi suorassa lähetyksessä joka tiistai kello 20 koko euroviisukevään ajan seuranaan isoimmat artistit ja parhaat juorut. Ikinä aiemmin ei Suomella ole ollut yhtä hyvät mahdollisuudet euroviisuvoittoon. Torille!

Yle Areena joka tiistai 20.5. asti.

Esa Kerttula / Yle

Euroviisut: sotaa ja lovee

Vaikka politiikka on virallisesti kielletty Euroviisuissa, käytännössä se on aina ollut siellä läsnä. Vauhdikas 3-osainen dokumenttisarja Euroviisut: sotaa ja lovee keskittyy Euroviisuihin politiikan, mielipiteiden ja protestien areenana. Euroviisut on maailman suurin ja tunnetuin musiikkitapahtuma, joka houkuttelee vuosittain tapahtumapaikalle kymmeniä tuhansia ihmisiä ja vastaanottimien ääreen liki 200 miljoonaa katsojaa. Voiko laulukilpailu muuttaa maailmaa? Ohjaus: Pia Asikainen.



Yle TV1 25.4, 2.5. ja 9.5. Koko sarja: Yle Areena

Yle

Ylen Viisutietäjä kerää kansan yhteen veikkaamaan ja kilpailemaan

Viisutietäjä on Yle-sovelluksessa julkaistava veikkauspeli, jossa veikataan etukäteen Euroviisujen 2025 semifinaalien ja finaalin tapahtumia. Oikeista veikkauksista saa pisteitä, joita keräämällä kilpaillaan Viisutietäjän kokonaiskilpailun voitosta. Pääpalkintona on kaksi lippua helmikuun UMK26-tapahtumaan, minkä lisäksi jaossa on Ylen tuotepalkintoja.



Kuka tahansa voi luoda Viisutietäjässä oman sisäisen kimppapelinsä ja kutsua siihen mukaan kilpailemaan esimerkiksi kaveri- tai työporukkansa. Mukana pelaamassa ovat myös Ylen tutut viisukasvot Mikko Silvennoisesta lähtien.



Viisutietäjä on jatkoa Ylen huippusuositulle Futistietäjä-pelille. Viisutietäjä julkaistaan Yle-sovelluksessa huhtikuun loppupuolella.



Yle-sovellus

Luuttiklubin Euroviisuetkot 2025

Luuttiklubissa katsotaan yhdessä KAIKKI Euroviisujen kisabiisit ja laitetaan ne paremmuusjärjestykseen! Lähetyksessä mukana Luuttiklubin Tinke ja ryskÄ, viisujuontaja Mikko Silvennoinen sekä tietysti chat!

Yle Areena 5.5. klo 20

Erik Åhman

Euroviisut Baselissa: 1. semifinaali – KAJ esiintyy

Maailman suurin musiikkiviihdeohjelma Eurovision Song Contest järjestetään tänä vuonna Sveitsin Baselissa. Ensimmäinen semifinaali järjestetään viisuviikon tiistaina ja siinä nähdään suomalaisyhtye KAJ, joka edustaa Ruotsia. Kaikki esiintyvät maat esiintymisjärjestyksessä ovat: Islanti, Puola, Slovenia, Viro, Ukraina, Ruotsi, Portugali, Norja, Belgia, Italia, Azerbaijan, San Marino, Albania, Hollanti, Kroatia, Sveitsi ja Kypros.

Euroviisujen suomenkielinen kommentaattori on tuttuun tapaan Mikko Silvennoinen, ruotsinkielisestä selostuksesta vastaavat Eva Frantz ja Johan Lindroos. Ohjelma selostetaan myös saameksi, jota hoitavat Heli Huovinen (inarinsaame) ja Aslak Paltto (pohjoissaame).

Yle TV1, Yle Areena ja Yle X3M 13.5. klo 22.00

Kuvaajat kollaasin eri kuville Krista Siegfrids: Tomi Mikola Conchita Wurst: kuvakaappaus Viisupäiväkirjat-sarjasta Lordi: Harri Hinkka Katri Helena: Antero Tenhunen ABBA: EPA-EFE/All Over Press Kirka: Håkan Sandblom Loreen: Carl-Johan Söder Käärijä: Miikka Varila Windows95Man: Corinne Cumming

Kaikkien aikojen viisut -toivekonsertti



Radio Suomi etsii kaikkien aikojen euroviisua suorassa lähetyksessä keskiviikkona 14.5. Mikä on mielestäsi kaikkien aikojen paras tai pahin, kaunein tai karmein, hauskin tai haukotuttavin euroviisubiisi?

Ehdotuksia perusteluineen voi laittaa keskiviikkona 8. toukokuuta alkaen osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Lähetyksen juontavat Sanna Pirkkalainen ja Toni Laaksonen.

Yle Radio Suomi 14.5. klo 18

Nelli Kenttä & Miska Voinoff

Euroviisut Baselissa: 2. semifinaali – Erika Vikman tulee!

Sveitsin Baselissa järjestettävän Eurovision Song Contestin toinen semifinaali järjestetään viisuviikon torstaina. Suomen Erika Vikman esiintyy komeasti semifinaalin viimeisenä.

Kaikki maat esiintymisjärjestyksessä ovat: Australia, Montenegro, Irlanti, Latvia, Armenia, Itävalta, Iso-Britannia, Kreikka, Liettua, Malta, Georgia, Ranska, Tanska, Tsekki, Luxemburg, Israel, Saksa, Serbia ja Suomi.

Euroviisujen suomenkielinen kommentaattori on tuttuun tapaan Mikko Silvennoinen, ruotsinkielisestä selostuksesta vastaavat Eva Frantz ja Johan Lindroos. Ohjelma selostetaan myös venäjäksi (selostaja Levan Tvaltvadze), saameksi (Heli Huovinen, inarinsaame ja Aslak Paltto, pohjoissaame) sekä ukrainaksi, josta vastaa Galyna Sergeyeva.

Yle TV1, Yle Areena ja Yle X3M 15.5. klo 22.00

Huumoriryhmä KAJ ja luovuuden tuska



Huumoriryhmä KAJ – Kevin, Axel ja Jakob – on esiintynyt Wasa Teaterissa loppuunmyydyille katsomoille jo 24 kertaa ja voittanut palkintoja lauluillaan. Arkeen sisältyy silti ramppikuumetta ja uusien laulujen tekemistä.

Ohjaus ja käsikirjoitus: Charlotta Munsterhjelm, 2014.

Yle TV2, 16.5. klo 19.15–19.45 ja Yle Areena

Niklas Rosström

Melkein unplugged: KAJ



Hulvaton pohjalainen huumoriryhmä KAJ henkilökuvassa Aleksanterin teatterissa Helsingissä. Tuotanto: The Perfect Monday Group, 2018.

Yle TV2, 16.5. klo 19.45–20.30, pikauusinta 17.5. klo 19.20 ja Yle Areena

TACK Films Oy

Halln-sarja – KAJ mukana

Pseudodokumentaarinen sarja Mikael Antellista ja yrityksestä nimeltä Pro-Mink, joka käy eloonjäämistaistelua vaikeina aikoina. Minkkihäkkejä Pohjanmaalla valmistavan Pro-Minkin pomo Mikael johtaa firmaansa kovalla kädellä. Johtajan asema käy kuitenkin uhatuksi, kun veljenpoika Jona tulee taloon ja ryhtyy ajamaan pehmeämpiä johtamistapoja. Pian työntekijät eivät tiedä, kumpaa kuunnella, kun Mikael ja Jona taistelevat verissä päin pomon paikasta ampuen samalla yritystään jalkaan. Tuotanto: TACK Films, 2025.

KAJ:n laulajat ovat vahvasti sarjassa mukana. Axel Åhman toimi sarjassa käsikirjoittajana ja Jakob Norrgård näyttelee yhtä päärooleista.

Halln-sarja näytetään Yle TV2:ssa päivittäin klo 19 viisuviikolla 12.5.–16.5.

Yle TV2, Yle Areena

Nathan Reinds

Suuri euroviisujuhla 2024 -konsertti

Käärijä, Loreen, Verka Serduchka, Nemo, Go-A, Bamby Thug, Marcus & Martinus… Kaikki he esiintyvät vuoden isoimmissa viisubileissä! Amsterdamissa vuosittain järjestettävässä konsertissa nähdään Euroviisujen ikonisimmat esitykset eri vuosikymmeniltä livenä. Mukana on tuoreiden viisuosallistujien lisäksi fanien ikisuosikkeja, kuten Suomen viisuissa voittanut Marija Šerifović ja Irlannin tähti Johnny Logan. Konsertti on nauhoitettu joulukuussa 2024. (Het Grote Songfestivalfeest. Hollanti, 2024.)

Yle TV2 16.5.2025 klo 22 ja Yle Areena

Miska Voinoff / Yle

ESC25 Etkot

Euroviisufinaalin tunnelmia kohotellaan ESC25 Etkot -lähetyksessä. Suoran lähetyksen juontaa, UMK-juontajana tunnetuksi tullut Jasmin Beloued, studiovieraina viisukommenttaattorit Mikko Silvennoinen ja Eva Frantz.

Yle TV1 ja Yle Areena 17.5. klo 21.00

Perjantai-dokkari: Erika Vikman

Ylen Perjantai-dokkarin aiheena on Suomen euroviisuedustaja Erika Vikman.

Yle TV1, 17.5. klo 21.30, Yle Areena

SRG SSR

Euroviisufinaali Baselissa

Maailman suurin musiikkiviihdeohjelma Eurovision Song Contest huipentuu lauantai-illan finaaliin, jossa toivottavasti nähdään suomalaisedustusta sekä Suomen että Ruotsin osalta. Baselin Euroviisujen finaalissa voitosta kisaavat suoraan finaaliin pääsevät top5-maat Ranska, Italia, Saksa, Espanja ja Iso-Britannia, viime vuoden voittaja Sveitsi sekä semifinaaleista jatkoon päässeet maat.



Finaalin suomenkielinen kommentaattori on tuttuun tapaan Mikko Silvennoinen, ruotsinkielisestä selostuksesta vastaavat Eva Frantz ja Johan Lindroos. Ohjelma selostetaan myös venäjäksi (selostaja Levan Tvaltvadze), saameksi (Heli Huovinen, inarinsaame ja Aslak Paltto, pohjoissaame) sekä ukrainaksi, josta vastaa Galyna Sergeyeva.

Yle TV1, Yle Areena, Yle Radio Suomi ja Yle X3M 17.5. KLO 22.00