Vuoden 2025 rakennusalan diplomi-insinööriksi valittiin Elina Yli-Luukko

RILin palkkakyselyn tulokset paljastavat sukupuolten välisen palkkaeron 25.3.2025 14:00:22 EET | Tiedote

RILin tuore palkkakysely vuodelta 2024 paljastaa, että sukupuolten välinen palkkaero on edelleen olemassa, vaikka naisten palkat ovat nousseet miehiä enemmän. Palkkakehitys on ollut vakaata, mutta tilanteessa on yhä parannettavaa.