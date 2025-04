Keskuskauppakamari: Puhtaiden investointien verohyvityksen jatko tervetullut kasvun ja ilmaston kannalta

”Verohyvitys on yritysten kannalta toimiva ja ennustettava kannustin investointien toteuttamiseksi. Jatko on luonteva paikka tarkastella investointien alarajaa ja käyttöalan laajentamista investointiohjelmiin, jotta se soveltuisi erilaisille yrityksille. Julkiseen talouteen verohyvityksellä on vaikutusta vain, jos investoinnit toteutuvat,” sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala.

Keskuskauppakamarin koostamien tietojen mukaan EU-maat aikovat tukea puhtaan siirtymän investointeja lähivuosina noin 160 miljardilla eurolla. Saksa, Ranska ja Italia kattavat tukisummasta yli 70 prosenttia. Kaikkiaan 22 EU-maata on ottanut käyttöön erilaisia tukiohjelmia. EU:n komissio valmistelee parhaillaan valtiontukipoikkeusten jatkoa jopa 2030 asti.

“Tukikilpailu puhtaiden teknologioiden investoinneista, kuten vety- ja akkuhankkeista jatkuu näillä näkymin koko 2020-luvun. Tämä vääristää EU:n sisämarkkinoita. Suomen on kisattava omilla vahvuuksillaan kuten puhtaalla sähköllä, mutta verohyvitys on tarpeellinen työkalu investointien kotiuttamiseen”, sanoo johtava elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen.

Investointien vauhdittamisella on Keskuskauppakamarin arvion mukaan suuri merkitys myös Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta.

“Suomen on mahdollistaa painaa päästöt olennaisesti aiemmin arvioitua alemmas vuoteen 2035 mennessä, jos toimintaympäristö on suotuisa investoinneille. Verohyvitys antaa vauhtia sekä teollisuuden päästövähennyksille että hiilidioksidin talteenotolle. Näin niin sanottuun piippujen tulppaukseen saadaan ensimmäistä kertaa tuntuva kannustin,” arvioi Säkkinen.