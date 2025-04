Kannanotto: Koulutuksen roihua ei saa sammuttaa – leikkaukset korkeakoulutukseen vaarantavat tulevaisuuden

Orpon hallitus on juuri käymässään puoliväliriihessä esittänyt lyhytnäköisiä ja vahingollisia leikkauksia korkeakoulujen perusrahoitukseen. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on pettynyt siihen, että hallitus kohdistaa säästötoimia juuri koulutukseen – aikana, jona Suomen osaamistaso on kansainvälisesti verrattuna hälyttävän matala ja tulevaisuuden kasvu edellyttää vahvempaa panostusta korkeaan osaamiseen.

Suomessa olemme jääneet koulutustason suhteen laahaamaan muun maailman perään. Samaan aikaan olemme kärsineet myös lähes pysähtyneestä talouskasvusta ja sen mukanaan tuomista haasteista yhteiskunnassamme. Jos haluamme parantaa Suomen taloutta ja tukea hyvinvointivaltiota, tarvitsemme yhä enenevissä määrin korkeakoulutettuja yhteiskunnassamme. Korkeakoulutuksesta leikkaaminen tässä tilanteessa on mielestämme lyhytnäköistä toimintaa.

Koulutustason nousulla on suora vaikutus BKT:n pitkän aikavälin kasvuun (OECD). Suomi tarvitsee kestävää talouskasvua. Se rakentuu osaamisen, tutkimuksen ja innovaatioiden varaan. Kestävään kasvuun ja osaamistason nostoon ei päästä korkeakoulutuksesta leikkaamalla ja yliopistojen toimintaedellytyksiä heikentämällä.

Leikkaamalla korkeakoulujen perusrahoituksesta hallitus ei vain heikennä korkeakoulujen toimintaedellytyksiä, vaan se kaventaa koko yhteiskunnan mahdollisuuksia menestyä. Tarvitsemme korkeasti koulutettuja osaajia. Uusimman KOTT-tutkimuksen (2024) mukaan nuorten opiskeluinto on pitkästä aikaa nousussa. Nyt olisi siis aika antaa sivistyksen liekin leihahtaa.

“Olemme viime vuosina kuulleet monia puheenvuoroja siitä, kuinka Suomen menestys perustuu osaamiseen. Investointi koulutukseen maksaa itsensä takaisin. Nyt on tekojen aika”, vaatii HYYn hallituksen puheenjohtaja Petra Pulli.

Leikkaukset korkeakoulutukseen pahentavat entisestään pulaa tulevaisuuden tekijöistä, joita tarvitaan ratkomaan niin ilmastokriisiä, väestön ikääntymistä kuin talouden uudistamista. Juuri nyt olisi aika tehdä kunnianhimoista tulevaisuuspolitiikkaa, jossa koulutus nähdään ratkaisuna, ei kulueränä. Sen sijaan, että hallitus heittää vettä sammuttaakseen opiskeluedellytykset ja osaamistason kasvattamisen, olisi syytä ruokkia tätä koulutuksen roihua meidän kaikkien suomalaisten eduksi.

Lisätietoja

Petra Pulli

Hallituksen puheenjohtaja

petra.pulli@hyy.fi

050 475 1280