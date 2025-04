Töölönlahtea siistitään yhdessä Kulttuuri puhdistaa ympäristöä -tempauksessa 28.4.2025

Talkoiden tavoitteena on siivota haitallisia roskia ympäristöstä ja pitää huolta kauniista Töölönlahdesta lisäten yhteisöllisyyttä Töölönlahden kulttuuritoimijoiden kesken. Lintujen pesimärauha otetaan luonnollisesti tapahtumassa huomioon.

Töölönlahti on kaupungin keskeisin ulkoilupaikka, joten alueen siisteys lisää myös kaupunkilaisen viihtyvyyttä. Kaikki ovatkin tervetulleita siistimistalkoisiin. Talkoolaiset saavat tapahtumasta lainaan haravat, pihdit ja jätesäkit, omat hanskat on hyvä ottaa mukaan.

”Töölönlahti on Helsingin keskustan viihtyisä keidas, ja se on sekä lintujen että ihmisten suosikkipaikkoja kaupungissamme. Roskat eivät kuulu ympäristöön missään, eivätkä varsinkaan tällaisessa paikassa, jossa niistä voi olla Töölönlahden vesistölle ja pesiville linnuille haittaa. Helsinkiläiset ovat aktiivisia Töölönlahden käyttäjiä ja suojelijoita: alueen talkoisiin osallistuu vuosittain iso määrä ihmisiä. Näiden talkoiden avaaminen on ollut ilahduttava työtehtävä jo monen monta kevättä. Nähdään talkoissa!” innostaa Helsingin kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Pitkäjänteistä työtä Töölönlahden hyvinvoinnin puolesta

Kulttuuri puhdistaa ympäristöä -siivoustempaus on järjestetty vuodesta 2012 lähtien Finlandia-talon aloitteesta, mihin Töölönlahden kulttuuri- ja ympäristötoimijat lähtivät innolla mukaan. Töölönlahti on yksi Helsingin kauneimmista luontoparatiiseista ja talkoolaiset haluavat pitää sen roskista vapaana ja turvallisena paikkana alueella pesiville harvinaisille linnuille.

“Töölönlahti on yksi Helsingin keskeisimmistä ja kauneimmista kaupunkiluonnon kohteista – se yhdistää urbaanin ympäristön ja vehreän luonnon tosi hienolla tavalla. Ympäristöllä on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnissa Olemme kiitollisia, että asiakkaamme voivat ihastella Töölönlahtea ja ympäröivän luonnon monimuotoisuutta vasta uudistetun Finlandia-talon, sekä vielä tämän vuoden ajan myös Pikku-Finlandian upeilta terasseilta. Avaamme 4. kesäkuuta laajan, suomalaisuudesta ja Alvar, Aino ja Elissa Aallon elämäntyöstä ja luovuudesta kertovan perusnäyttelyn, ja odotamme alueelle paljon kansainvälisiä ja kotimaisia matkailijoita”, kertoo Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen.

Tapahtuma kerää vuosittain talkoolaisia Töölönlahden ympäröivien toimijoiden henkilökunnista ja muista vapaaehtoisista. Tervetuloa mukaan, pidetään yhdessä Töölönlahden lintuparatiisi viihtyisänä!

Töölönlahden siistimistempaus Kulttuuri puhdistaa ympäristöä -tapahtuma

28.4.2025 klo 14.00-16.00, Pikku-Finlandia

Ohjelma:

Klo 14.00 kokoontuminen Pikku-Finlandian terassilla

Klo 14.00–14.05 Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen toivottaa talkoolaiset tervetulleiksi

Klo 14.05–14.15 Tapahtuman avaus - apulaispormestari Anni Sinnemäki

Klo 14.15–14.30 Talkoolaisten ohjeistus ja välineet

Klo 14.30–15.30 Töölönlahden siivoustalkoot

Klo 15.30–16.00 Keitto, leipä ja kahvit/tee tarjolla Pikku-Finlandian Cafe&Winessa

Kulttuuri puhdistaa ympäristöä -tempauksessa ovat tänä vuonna mukana Finlandia-talo, Musiikkitalo, keskustakirjasto Oodi, UPM, Hartwall, Pidä Saaristo Siistinä ry, John Nurmisen Säätiö, Helsingin kaupunki ja Stara.