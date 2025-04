Liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-edustajat: Ylelle on taattava työrauha

Viime viikolla liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) valitteli puolueensa pää-äänenkannattajan ohjelmassa (Suomen Uutiset 17.4.), ettei hänellä ministerinä ole riittävästi valtaa Yleisradio Oy:hyn vaatiakseen siltä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Samalla hän maalaili, kuinka itse uudistaisi yhtiötä erottamalla sen johdon.

– Ministeri antoi ohjelmaa edeltävänä päivänä hallituksen esitykset, joilla lisätään Ylen toiminnan julkisuutta parlamentaarisen työryhmän linjausten mukaisesti sekä toimeenpannaan EU:n mediavapaussäädös, jonka tarkoituksena on vahvistaa tiedotusvälineiden riippumattomuutta. On huolestuttavaa, että vastuuministerinä Ranne katsoo voivansa nakertaa kommenteillaan syksyllä vaivalla saavutettua sopua, kansanedustaja Pinja Perholehto hämmästelee.

– Ministerin tehtäviin ei kuulu spekuloida toreilla eikä podcasteissa valtionyhtiön johdon irtisanomisella, varsinkaan omistajaohjausvastuussa olevan. Tämä on sekä vastuutonta että riskialtista. Ministerin julkiset moitteet Ylen johdosta ja puheet irtisanomishaluista voidaan tulkita ministerin harjoittamaksi painostukseksi, joka sopii huonosti länsimaisen demokratian ja suomalaiseen näkemykseen riippumattoman median suojelusta. Ministerivastuun hahmottamisessa tukea saa varmasti valtioneuvoston omistajaohjausyksiköltä tai oikeuskanslerilta, lisää kansanedustaja Anna-Kristiina Mikkonen.

Digitaalisen kehityksen myötä media on pirstaloitunut eri kanaviin ja synnyttänyt lukuisia uusia toimijoita, mutta toisaalta esimerkiksi paikallislehtien omistus on keskittynyt. Mediakentällä kiihtyvä kamppailu huomiosta on herättänyt Ylen vahvaan asemaan kohdistuvaa kritiikkiä.

– Kotimaisen kaupallisen median toimintaedellytykset eivät Ylestä leikkaamalla parane, vaan ne heikkenevät, koska Yle tekee niiden kanssa merkittävää yhteistyötä. Yle on riittävän suuri toimija kyetäkseen varmistamaan alueellisesti kattavien suomenkielisten uutisten saatavuuden kansainvälisten jättiyhtiöiden puristuksessa. Kansalaisten luottamus Yleen ei horju, ja tämä on olennaista vakauden edistämisen ja pahantahtoisten vaikuttamisyritysten ennaltaehkäisemisen takia. Erityisesti näinä maailmanaikoina vahva Yle on turvallisuuden tae, kansanedustaja Marko Asell toteaa.

Hallituspuolueisiin kuuluvien nuorisojärjestöjen edustajien kansalaisaloite Yle kuriin nyt! (KAA 7/2024 vp) on tänään eduskunnassa ainoassa käsittelyssä. Liikenne- ja viestintävaliokunta esittää yksimielisesti aloitteen hylkäämistä.