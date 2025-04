Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 24.4.2025

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,35. Taso on 30 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja kevään aikana Kallaveden pinta on nousut saman 30 cm. Ajankohtaan nähden siis ollaan korkealla, mutta kevään tulvahuippu on myös saavutettu. Ilman runsaita sateita vedenpinta ei enää juurikaan nouse. Lisäjuoksutuksia ei ole ollut käynnissä ja toistaiseksi juoksutustarvetta ei ole näköpiirissä.

Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä virtaamat ovat olleet pieniä. Kiuruvedessä havaittiin ennätysaikainen ja ennätysmatala, +33 cm kesän keskikorkeudesta, tulvahuippu. Runnin pato on kuitenkin ollut kahtena jaksona täysin auki. Poroveden ja Onkiveden pinnat ovat pysyneet koko kevään ilman tulvimista. Molempien korkeimmat arvot ovat toistaiseksi 1 cm kesän säännöstelyrajan yläpuolella. Padot eivät ole olleet täysin auki. Herkästi reagoiva säännöstelemätön Sonkajärvi oli ennätyksellisen aikaisessa huipussa heti huhtikuun alussa ja nyt pääsiäisenä ohittanut toisen tulvahuipun.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 19 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75,94. Haukivesi on myös kääntynyt nousevaksi reilun viikon keskimääräistä aikaisemmin.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pääreitti Pielavesi, Iisvesi, Hankavesi, Konnevesi on 10-20 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella ja etelästä päin laskeva Suontee on myös yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Kaikki järvet ovat ajankohtaan nähden korkealla, mutta tulvahuiput jäävät mataliksi ilman runsaita sateita.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan hyvällä tasolla.

Jää- ja lumitilanne

Uutta valuntahuippua aiheuttavaa lunta ei enää ole missään päin Pohjois-Savoa. Huonosti kantavaa jäätä sitä vastoin on vielä yleisesti järvissä, mutta aikainen jäänlähtö lienee kuitenkin tyypillistä tänä keväänä.