MEP Aura Salla: EU-budjetista 10 prosenttia puolustukseen ja kokonaisturvallisuuteen

“Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainassa osoitti Euroopalle, että myös EU:n budjetti tulee päivittää tämän päivän uhkien varalle. EU-budjetista tulee varata noin 10 prosenttia puolustukseen ja kokonaisturvallisuuteen, erityisesti puolustusteollisuuden ja suorituskykyjen kehittämiseen sekä tutkimukseen. Suorista EU-tuista on siirryttävä yhä enemmän lainatakauksiin ja rahoitusinstrumentteihin, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja huippuosaamiseen. EU-rahoitusinstrumentteja on myös yksinkertaistettava ja määrää vähennettävä”, Salla sanoo.

EU:n talousarvio 2021–2027 yhdessä viime kaudella erikseen päätetyn elpymisvälineen kanssa on noin 2 biljoonaa euroa. Merkittävimmät menoerät ovat maatalous ja koheesio sekä tällä budjettikaudella priorisoidut sisämarkkinat, innovaatiot ja digitalous.

“Euroopan unionin budjetti on rakennettu maatalous- ja aluetukien pohjalle. Tämä malli on auttamattomasti vanhentunut. EU-budjetin tulee keskittyä asioihin, joita on järkevä tehdä yhdessä EU-tasolla. Näitä ovat turvallisuus, ilmastokriisiin vastaaminen sekä tutkimus- ja tuotekehitys. Maataloustuet tulee kansallistaa. Maatalouden sisämarkkina saadaan toimimaan yhteisillä standardeilla. Koheesio- ja rakennerahoista tulee leikata merkittävästi sekä kohdentaa ne uudella tavalla tuottaviin ja turvallisuutta vahvistaviin kohteisiin. Tämä on välttämätöntä myös EU:n laajentumisen myötä”, Salla toteaa.

Suurin osa EU-tuloista tulee jäsenmaiden kansallisista budjeteista. EU:n omat varat koostuvat tällä hetkellä lähinnä EU:n ulkopuolelta tulevista tullimaksuista, jonka lisäksi pieniä virtoja tulee esim. haittaveroista, kuten kierrättämättömästä muovista.

“EU:n omia varoja tulee kehittää tulevalla kaudella. Esitetty digivero ei tule toteutumaan OECD-tasolla. Digivero tulee ottaa käsittelyyn EU:ssa. Olennaista on varmistaa, että liikevaihtoon perustuva malli on tasapuolinen kaikille. Päästökauppa on toinen tulonlähde EU:lle, jota voidaan laajentaa. Päästö- ja haittaverojen ongelma pitkällä aikavälillä kuitenkin on, että tavoitteena on tehdä ne tarpeettomiksi”, Salla päättää.