Skumppakuulat, sima ja pingviinipallo – Näistä rakentuu suomalaisten vappu

Saitko viime sunnuntaina poikkeavan virpomisoksan? S-ryhmän data kertoo nyt selvän muutoksen suomalaisten pääsiäisperinteissä 15.4.2025 08:20:00 EEST | Tiedote

Suomalaisten pääsiäisen viettoon on ilmaantunut vanhojen perinteiden sekaan useita uudenlaisia sävyjä, kertoo S-ryhmän tuore myyntidata. Myyntitilastoista selviää, että tekopajunoksat sekä -kukat nostavat nyt voimakkaasti suosiotaan ja nostalginen herkku on palannut voimalla pääsiäispöytiin. Lisäksi jo toista vuotta peräkkäin opiskelijat hamuavat Hello Kitty - ja My Little Pony -pääsiäismunia.