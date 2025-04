Kokoomuksen Partanen: Pitkään odotettu helpotus yrittäjille - YT-lain uudistus hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi eilen yhteistoimintalain uudistuksen, joka on pitkään odotettu helpotus erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Uudistuksessa YT-lain soveltamisrajaa nostetaan 20 työntekijästä 50:een ja muutosneuvottelujen minimiaikoja lyhennetään – tämä keventää merkittävästi yritysten hallinnollista taakkaa.



”Tämä on Orpon hallitukselta konkreettinen teko, jolla puramme työllistämisen esteitä ja vahvistamme yritysten toimintakykyä. Suuri uudistus, jota yritykset ovat odottaneet pitkään”, iloitsee työ- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Partanen.



Partasen mukaan uudistus on tärkeä viesti yrittäjille: työllistämisen kynnystä madalletaan ja yritysten hallinnollista taakkaa kevennetään jopa 33 miljoonalla eurolla vuodessa.

Uudistuksessa noudatetaan EU:n pk-yritysmääritelmää, jossa alle 50 henkilöä työllistävät yritykset vapautetaan pääsääntöisesti YT-menettelyistä. Samalla muutosneuvottelujen minimiaikaa puolitetaan, mikä tekee prosessista ketterämmän.

”Yrittäjät ovat toivoneet tätä vuosikausia. On jo korkea aika, että heidän äänensä kuuluu myös työelämälainsäädännössä”, Partanen toteaa.

Hallitus on kirjannut ohjelmaansa tavoitteekseen työllistämisen helpottamisen ja byrokratian purkamisen – YT-lain uudistus on keskeinen osa tätä kokonaisuutta.