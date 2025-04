Poliittinen yhteistyötoimikunta: Poliittisten paikkojen jako Varhassa sujui hyvässä yhteisymmärryksessä

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen poliittisten luottamustehtävien paikkajako on toteutettu hyvässä yhteisymmärryksessä puolueiden kesken. Neuvotteluita on käyty rakentavassa hengessä, ja valtuustoryhmien keskinäistä yhteistyötä on haluttu painottaa.