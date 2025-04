Liikuntalautakunta päätti vuoden 2025 liikuntatoiminta-avustuksista sekä erityisryhmien avustuksista

Liikuntalautakunta päätti myöntää liikunta liikuntatoiminta-avustusta yhteensä 1 409 226 euroa ja erityisryhmien liikuntatoiminta-avustusta yhteensä 150 774 euroa.

Avustus on myönnetty toimintakertomuksen ja -suunnitelman sekä tilinpäätöksen ja talousarvion perusteella kuluvan toimintakauden liikuntatoimintaan. Valmistelussa on ensisijaisesti painotettu nuorten alle 20-vuotiaiden säännöllisessä harrastustoiminnassa olevien määrää, harjoitustoiminnan kuluja sekä alle 20-vuotiaiden matalan kynnyksen harrastuskerhojen järjestämistä yhteistyössä liikunnan ja urheilun kanssa.

”Avustus harrastajaa kohti on varsin vaatimaton. Siksi on tärkeää, että voimme varmistaa seurojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä, että mahdollisimman moni voi aloittaa harrastamisen seuroissa avustusten avulla. Avustusten vaikuttava kohdistaminen on jo nyt tarjonnut sadoille lapsille startin seuratoimintaan”, liikuntajohtaja Martti Merra korostaa.

Lautakunta päätti myös Leiki ja liiku -toiminnan toteuttamisesta Espoon viidellä suuralueella syksyllä 2025 ja keväällä 2026 yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa. Kyseessä on yhteistyömalli, jota toteuttavat Espoon kaupungin liikunta ja urheilu, suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus sekä liikuntaseurat. Leiki ja liiku -toimintaan osallistuvat 5- ja 6-vuotiaat lapset, jotka tulevat säännöllisesti liikkumaan varhaiskasvatuspäivän aikana joko kerran viikossa tai joka toinen viikko. Toiminta on ohjattua ja sisältö koostuu monipuolisista liikuntaradoista, joissa lapset harjoittelevat motorisia taitoja.

Liikuntalautakunta antoi lausunnon Kaupunkitekniikan liikuntaan liittyvien infrahankkeiden investointitarpeista vuosille 2026–2035. Investointikohteita ovat esimerkiksi urheilupuistojen palvelut ja kunnallistekniikka, liikuntapaikkojen perusparantaminen, tekonurmien uusimisohjelma ja ulkoilureittien verkoston laajentaminen. Isoimmille liikunnan rakentamishankkeille esitetään hankekohtaisia erillismäärärahoja.

”Kaupunki kasvaa nopeasti eikä olosuhteiden ylläpito onnistu ilman panostuksia. On tärkeää, että kaupunkia kehitetään uusia liikuntapaikkoja rakentamalla, mutta aivan yhtä tärkeää on jo olemassa olevien liikuntapaikkojen ylläpito. Siksi peruskorjausten laadukas taso pitää varmistaa myös jatkossa”, liikuntalautakunnan puheenjohtaja Leo Heiskanen sanoo.

Lisäksi lautakunta käsitteli oikaisuvaatimukset ja merkitsi tiedoksi Espoo liikkuu 2040 -visiotyön.

Katso kaikki kokouksen aiheet ja päätökset pöytäkirjasta.