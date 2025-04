SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Maksullinen korkeakoulutus on tulossa Suomeen

- Koulutusleikkaukset ovat itsessään jo tuhoisia, kun kasvun kannalta tärkeää olisi tavoitella koulutustason nousua. Leikkausten myötä Suomen kasvumahdollisuudet heikkenevät entisestään, Mäkynen sanoo.

Riihen tiedotuksessa kertomatta jääneen keskiviikkoisen päätöksen mukaan hallitus on avaamassa maksullisen ohituskaistan korkeakoulututkintoon. Keskiviikon päätöksen mukaan jatkossa avoimesta korkeakoulusta voi suorittaa tutkinnon ja avoimien opintojen hintoja nostetaan. Korkeakoulujen rahoitusleikkausten myötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen on kannattavaa lisätä maksullisia avoimen opintoja toimintaansa rahoittaakseen.

- Tämä on valtava järjestelmämuutos, joka on suoraan kokoomuksen ideologian mukainen. Kokoluokka on sama, kuin sote-palveluiden yksityistämisessä ja ammattiliittojen aseman romuttamisessa työmarkkinoilla. Muutos on todella iso Suomen tasa-arvoisen koulutuksen periaatteeseen, jonka mukaan kaikilla on samat mahdollisuudet kouluttautua niin pitkälle kuin intoa ja osaamista riittää. Koulutuksen tasa-arvossa on paljon parannettavaa, sillä koulutuksen periytyvyys on kasvanut Suomessa, mutta tämä on valtava askel taaksepäin. Toivon, että suomalaiset nousevat laajasti vastustamaan koulutuksen maksullista ohituskaistaa. Me emme tule sitä hyväksymään, Mäkynen kertoo.