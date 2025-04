SaiPan mestaruus maksaisi Veikkaukselle yli 150 000 euroa: ”Ainutlaatuinen asetelma”

- Ainutlaatuinen ennakkoasetelma tämä on. En muista, että kausivedoissa olisi koskaan ollut näin jyrkkää asetelmaa vedonlyönnin näkökulmasta, Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara sanoo.



Ennen kauden alkua SaiPan mestaruuden kerroin Veikkaukselle oli muhkea 300. Lisäksi menestyskauden aikana asiakkaat ovat lähteneet SaiPan kelkkaan.



- Asiakkaamme voittavat meiltä yli 200 000 euroa erikokoisia voittoja mestaruusvedoista, jos kauden sympaattinen yllättäjä SaiPa voittaa Suomen mestaruuden. Muista vedoista jäävä tuotto huomioituna riskinä meille on yli 150 000 euron tappio, jos SaiPa jatkaa mestaruuteen saakka.



Mikäli SaiPa voittaa KalPan finaalisarjassa, Veikkauksen asiakkaat voittavat esimerkiksi lukuisia 4 000 euron ja 3 000 euron voittoja. Ensimmäiset vireillä olevat vedot on pelattu syksyllä heti kohteen auettua eri puolella Suomea.



- SaiPa on jatkanut vahvaa menoaan pudotuspeleissä ja myös niiden aikana Lappeenrannan menestyksen puolesta on lyöty vetoa. Tietysti kertoimet ovat myös laskeneet, Eirtovaara sanoo.



Jos taas KalPa voittaa Liigan mestaruuden, Veikkaus jää asiakkaidensa pelaamista kausivedoista yli 60 000 euroa voitolle.



Kumpi joukkueista sitten lähtee loppuottelusarjaan suosikkina?



- Ennen kuin Liiga-finaalisarja on alkanut, arvioimme KalPan mestaruussuosikiksi todennäköisyyksin KalPa 64 % ja SaiPa 36 %. Kun mukaan lasketaan jo pudotuspeleistä pudonneet joukkueet arvioimme KalPan rankingin toiseksi ja SaiPan viidenneksi parhaaksi joukkueeksi. Ilves putosi ja oli ranking-ykkösemme, Eirtovaara laskee.



- Veikkauksen datan perusteella KalPa oli kevätkauden selkeästi paras joukkue runkosarjassa. Pudotuspeleissä KalPalla on ollut hieman haastavampaa, vaikka tie finaaleihin aukesi. Raimo Helmisen sytyttämä SaiPa oli joulukuussa voittoputkensa aikana korkeimmalla papereissamme menestyskautensa aikana.



KalPa ei ole koskaan voittanut Liigan mestaruutta, ja SaiPa on saavuttanut jo paljon enemmän kuin siltä odotettiin ennen kauden alkua.



- Kipsaako lähtötilanne kuopiolaisia? He ovatkin yht’äkkiä ennakkosuosikkeja? Eirtovaara nostaa.



- Ja vastaavasti onko riskiä siitä, että SaiPan osalta menestysmaha alkaisi olla jo hitusen täynnä?



Tasakentällisin pelatessa Kalpa on vahvoilla, mutta:



- SaiPa on hurjan hyvä alivoimajoukkue. Ja vastaavasti kuopiolaisten ylivoimapeli on ollut tahmaista, Eirtovaara nostaa.



Liigan finaalisarjan ensimmäinen ottelu pelataan perjantaina 25.4. Kuopiossa.