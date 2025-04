Kutsu: Tervetuloa laidunkauden avajaisiin Kurikan Luopajärvelle

Kesä lähestyy ja nautojenkin on päästävä nauttimaan ulkoilmasta. Laiduntaminen parantaa eläinten hyvinvointia monin tavoin. Pehmeällä ja pitävällä alustalla sorkkaterveys paranee. Kun sorkka pitää ja alusta joustaa, tekee lehmänkin mieli liikkua, mikä on omiaan parantamaan sen lihaskuntoa. Laitumella on tilaa myös nousta ylös ja maata luonnollisessa asennossa. Lehmän pitäisi maata vuorokaudesta yli puolet.

Lisäksi laidun mahdollistaa sosiaalisten kontaktien ja arvojärjestyksen ylläpitämisen lehmäryhmässä luonnollisella tavalla. Alempiarvoisilla on tilaa väistää ylempiarvoisia ja kiimakäyttäytymiseen liittyvä hyppiminen pääsee paremmin esille, kun alusta on pitävä ja ympärillä on reilusti tilaa.

Laiduntamisen opetteluun menee eläimiltä aina hetki aikaa. Mutta sen aloittamisen jälkeen eläimet liikkuvat pian laitumella varmoin askelin.

Tapahtuman tiedot:

Mitä: Laidunkauden avaus Koskenojan tialla

Tapahtuman järjestäjä: ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Osoite: Pärintie 64, 61270 Kurikka

Ajankohta: ti 6.5.2025 kello 10–14.00, eläimet aloittavat laiduntamisen noin kello 12.00

Tapahtuman yhteyshenkilö: Katriina Kytölä, puh. 041 731 3772