Professori Krista Varantolalle Suomalaisen Tiedeakatemian kunniapalkinto

Professori Krista Varantola on tehnyt monipuolisen uran tieteen palveluksessa tutkijana, tieteellisen työn johtajana ja vaikuttajana.

Kielitieteen tutkimuksen pioneeri

Varantola työskenteli vuodesta 1989 lähtien englannin kielen ja kääntämisen professorina Tampereen yliopistossa, jossa hän sittemmin toimi myös dekaanina, vararehtorina, rehtorina ja kanslerina.

”Osittain suunnitelmalliset sattumat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet ovat kuljettaneet uravalintojani eteenpäin. Englannin kielen opinnot olivat kyllä tietoinen valinta, ja opintojen aikana innostuin lisäksi eritoten kielitieteen ja fonetiikan opinnoista. Valmistumisen jälkeiset työt pistivät miettimään teknisen englannin erikoispiirteitä. Jatko-opiskelu kiinnosti ja toive jäi tuolloin vielä kytemään. Sain vakituisen viran Turun kieli-instituutista ja toive jatko-opinnoista yltyi”, kertoo Krista Varantola tutkijanuransa alkuvaiheista.

Krista Varantola väitteli englannin kielen tutkimuksen alalta vuonna 1985 Turun yliopistossa. Uran alkuvaiheet osuivat aikaan, jolloin teknologian kehitys vaikutti vahvasti niin yhteiskunnassa kuin tieteessäkin. Varantolan tieteellistä työtä luonnehtiikin kiinnostus tekniikan alan kieleen ja ilmaisutapoihin. Varantolan tutkijanuran alkuvaiheessa kansainvälisessä kielentutkimuksessa elettiin digitaalisen humanismin alkuvaiheita. Laajat elektroniset tekstikokoelmat eli korpukset toivat tutkijoiden käyttöön suuret määrät autenttista kieliaineistoa ja avasivat aivan uuden ulottuvuuden tutkimukselle. Varantola sovelsi korpustutkimuksen uusia menetelmiä erityisesti käännöstieteen ja kääntäjän työn kannalta keskeisten kysymysten ratkaisemiseen.

Varantolan tuotanto sisältää yli 80 julkaisua, jotka käsittelevät korpuslingvistiikan menetelmien ohella laajasti käännöstiedettä ja erikoisalojen kielenkäyttöä, erityisesti teknistä viestintää ja tekniikan terminologiaa. Hän toimi pitkään Tekniikan Sanastokeskuksen hallituksen jäsenenä sekä valtioneuvoston asettaman Valtion tiede- ja teknologianeuvoston jäsenenä.

Tutkimusaiheiden kirjo ja toisaalta Varantolan yhteiskunnalliset tehtävät heijastavat hänen laajaa näkemystään kielen merkityksestä. ”Kielen ja viestinnän tutkimus opettaa syvälukemaan tekstejä ja tajuamaan muun muassa, miten meihin yritetään kielellisesti vaikuttaa ja miten käsitteiden epämääräistäminen ja muoti-ilmaukset hämärtävät sanomaa.” kertoo Varantola kielen tutkimuksen ulottuvuuksista.

Tiedevaikuttajan tehtävät kutsuvat

Tutkijana uransa aloittanut Krista Varantola löysi tiensä vähitellen tiedehallinnon ja tutkimuspolitiikan vaikuttajatehtäviin – rooleihin, joissa hän saattoi vaikuttaa laajemmin koko tieteen kenttään. ”Urani on ollut kaksijakoinen. Kun annoin hallintotehtäville kämmenen, ne veivät lopulta koko käden. Tiedehallinnollinen ja tiedepoliittinen yhteistyö on kuitenkin tuonut mukanaan muun muassa ymmärrystä kansainvälisen yhteistyön merkityksestä ja erilaisten ajattelutapojen yhteensovittamisesta.” Varantola pohtii.

Varantola on uransa aikana hoitanut monia merkittäviä tiedeyhteisön kotimaisia ja kansainvälisiä asiantuntija- ja luottamustehtäviä, jotka ovat tarjonneet mahdollisuuden edistää tiedettä ja vaikuttaa tutkimusmahdollisuuksiin ja tutkimuksen toimintaympäristöihin laajasti myös oman tieteenalan ulkopuolella. Näihin kuuluvat esimerkiksi Suomen Akatemian ja Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvoston luottamustehtävät. Varantola toimi Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston puheenjohtajana rehtorikautensa loppupuolella ollen ensimmäinen tätä tehtävää hoitanut nainen. Eläköidyttyään Tampereen yliopiston kanslerin tehtävästä hän toimi Jyväskylän yliopiston hallituksen puheenjohtajana.

Krista Varantola on toiminut hallituksen jäsenenä useissa kansainvälisissä organisaatioissa. Näitä ovat muun muassa Pohjoismaiden ministerineuvoston alaiset NordForsk ja korkeakoulutuksen johtoryhmä HÖGUT, Euroopan yliopistojen yhteistyöelin EUA, eurooppalaisten naisrehtoreiden yhdistys EWORA sekä eurooppalaisten tiedeakatemioiden verkosto ALLEA. Vuosina 2006–2011 Varantola toimi myös pohjoismaisten yliopistojen Shanghain Fudanin yliopistoon perustaman keskuksen puheenjohtajana.

Tutkimusetiikan vaikutustyö

Vaikuttajana Varantola tunnetaan erityisesti pitkäaikaisesta työstään tutkimusetiikan edistäjänä ja puolestapuhujana. Hän toimi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtajana vuosina 2010–2019 ja jatkoi tähän vuoteen asti neuvottelukunnan pysyvänä asiantuntijajäsenenä. Hän on myös pitkään kehittänyt tutkimusetiikan käytäntöjä kansainvälisissä organisaatioissa, muun muassa ENRIO-verkostossa sekä ALLEA:ssa. ALLEA:ssa toimiessaan Varantolalla oli keskeinen rooli tutkimuseettisen ohjeistuksen ”The European Code of Conduct for Research Integrity” laadinnassa. Kyseessä on Euroopan komission tieteen eettinen ohjenuora, johon sitoutuminen on EU:n tutkimusrahoituksen edellytys.

”Tutkimuseettinen ajattelu ja mielenlaatu on luotettavan tieteenteon perusta ja toivon, että voin jatkossakin olla mukana alan kehittämisessä ”, toteaa Varantola.

Krista Varantola

Tampereen yliopiston englannin kielen ja kääntämisen professori emerita

Tampereen yliopiston emerita kansleri ja rehtori

tutkinut käännöstiedettä, leksikografiaa ja erikoisalojen kielenkäyttöä, erityisesti teknistä viestintää ja tekniikan terminologiaa

Helsingin yliopiston kunniatohtorin arvonimi keväällä 2023

Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen vuodesta 2005

Suomalaisen Tiedeakatemian kunniapalkinto

Tiedeakatemian arvostetuin tunnustus

jaetaan tieteellisestä elämäntyöstä

jaettu vuodesta 1945 lähtien

arvoltaan 30 000 €

