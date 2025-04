Vieraannuttava vanhempi voi aiheuttaa lapselle elinikäisiä seurauksia

Lähisuhdeväkivaltaan haetaan apua ennätyksellisen paljon 5.3.2025 08:11:44 EET | Tiedote

Lähisuhdeväkivaltaan apua hakevien määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten väkivaltatyön palveluihin hakeutui viime vuonna yli 12 700 henkilöä, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Määrä on tällä hetkellä niin suuri, että kaikki eivät saa tarvitsemaansa apua.