Esillä yli 400 teosta – Taikonin oppilaiden kevätnäyttely avautuu pääkirjastolla

Kirjastossa on esillä yli 400 kuvataiteen, käsityön ja mediataiteen oppilaan teosta. Kirjaston toisen kerroksen Teema-käytävällä on tämän lisäksi esillä 16–19-vuotiaiden kuvataide- ja käsityöoppilaiden lopputyönäyttely.

TaiKonilla on ollut vuoden ajan läpikantavana teemana tulevaisuus, josta on saatu myös kevätnäyttelyn nimi.

Kuvataide, käsityö ja mediataide

Näyttelyn teoksissa oppilaat ovat pohtineet tulevaisuutta eri näkökulmista. Miltä maailma ja ympäristömme sekä eläinkuntamme näyttävät joskus hamassa tulevaisuudessa?

- Kuvataideoppilailla on kaikilla ollut yhteinen kuusikulmion mallinen paperi, jonka he ovat täyttäneet omalla näkemyksellään tulevaisuudesta. Käsityöoppilaat ovat tehneet aikakapseleita, jonka sisällön he ovat sinetöineet. He saavat avata oman kapselinsa 10 vuoden kuluttua, kertoo visuaalisten taiteiden suunnittelijaopettaja Mirka Johansson.

Näyttelykokonaisuuteen on yhdistetty myös mediataiteen oppilaiden luoma äänimaailma, jonka saloihin pääsee tutustumaan QR-koodin kautta.

TaiKonin oppilaiden kevätnäyttely Tulevaisuus: