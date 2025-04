Mikkelin Prisman Ravintolamaailma avataan uudistuneena 29.4.

Osuuskauppa Suur-Savon loppusuoralla olevan Mikkelin Prisman mittavan remontin yhteydessä uudistettiin myös Prisman Ravintolamaailma, jonka tilat ovat nyt viimeistelyä vaille valmiit. Uudistetun Ravintolamaailman avajaisia vietetään vappuviikolla ja sen konsepteina jatkavat edelleen tutut ravintolat Pizza & Buffa ja Hesburger sekä kahvila Presso. Uudistuksen myötä Prisman Ravintolamaailman tilat ovat entistä isommat ja viihtyisämmät.

– Prisman Ravintolamaailman remontilla haluttiin saada tilaan ennen kaikkea lisää avaruutta, toimivuutta ja raikkautta. Uudistuneessa Ravintolamaailmassamme on nyt entistä enemmän asiakaspaikkoja ja laajennettu asiakastila on saanut modernimman, raikkaamman ilmeen. Myös ruokien esille laittoon on saatu enemmän tilaa, mikä takaa tuotteillemme entistä paremman laadun ja monipuolisemman tarjonnan, iloitsee Prisman Ravintolamaailman ravintolapäällikkö Elina Pylkkänen.

Uudistuksen yhteydessä tuplattiin myös Ravintolamaailman Hesburgerin itsepalvelukassojen määrä, minkä myötä tilauksien teko sujuu entistä nopeammin. Myös Pizza & Buffan puolella asiointia ja asiakaspolkua helpotettiin. Vastuullisuusnäkökulmasta mielenkiintoinen uudistus on Pizza & Buffan puolelle käyttöön tuleva biovaaka, jonka avulla saadaan välitöntä palautetta ja dataa ravintolasta syntyvän ruokahävikin määrästä.

– Biovaaka kertoo asiakkaalle heti palautteen hymiöllä, kun asiakas tyhjentää lautaselta biojätteen astioita palauttaessaan. Biovaaka on ollut käytössä Osuuskauppa Suur-Savolla jo aiemmin ABC-liikennemyymälöissä tuotannonohjauksen apuna ja aktiivisesti hävikkimääriä seuraamalla biovaa’an avulla voidaan vähentää syntyvän ruokahävikin määrää, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon ravintoloiden ryhmäpäällikkö Arttu Toroi.

Uudistuneen Prisman Ravintolamaailman avajaisviikolle on luvassa herkullisia tarjouksia. Avajaistarjouksia on kaikissa Ravintolamaailman ravintoloissa 29.4.-2.5.2025 ja tarjoukset löytyvät osoitteesta: Raflaamo.fi