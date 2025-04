Omnicom Media Group Finland saa uuden toimitusjohtajan – Anna-Riikka Hovi-Taunila aloittaa tehtävässä tänään

Anna-Riikka Hovi-Taunila aloittaa Omnicom Media Group Finlandin toimitusjohtajana 25. huhtikuuta. Anna-Riikka eli Annis on tähän saakka toiminut konserniin kuuluvan mediatoimisto ToinenPHDn toimitusjohtajana, jossa tehtävässä hän myös jatkaa, kunnes uusi toimitusjohtaja on valittu. Aiemmalta uraltaan Anna-Riikalla on taustaa sekä SaaS-pilvipalveluyrityksen johtamisesta että useasta eri asiakasnäkemys-, media- ja mainostoimistosta. Hän on myös toiminut Terveystalon asiakaskokemusjohtajana vastuualueenaan asiakaskokemuksen kehittäminen monikanavaisesti.

“Palasin vuosi sitten ToinenPHDlle reilun kymmenen vuoden tauon jälkeen. Olen nykyisessä roolissani osallistunut useisiin Omnicom-ketjun ja OMG Finlandissa meneillään oleviin teknologia- ja tuotekehityshankkeisiin. Siirtymiseni OMG Finlandin ohjaimiin tuntuukin luontevalta jatkumolta tähän. Odotan innolla uutta laajempaa näkökulmaa ja sitä, että pääsen työskentelemään entistä useamman konsernimme asiakkaan ja työntekijän hyväksi. Uskon vahvasti ihmisiin bisneksen ytimessä. Lisäksi kun meillä on OMNI-markkinoinnin tekoälyavusteinen suunnittelualusta vauhdittajanamme, on käsissämme asiakkaitamme vahvasti hyödyttävä voittava kokonaisuus”, iloitsee Anna-Riikka.

OMG Finlandia tähän saakka luotsannut Teemu Neiglick luottaa siirtymän uuteen aikakauteen tapahtuvan sujuvasti. “Kiitän osaltani kaikkia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja kollegoja näistä kymmenestä vuodesta, joina sain OMG:n liiketoimintaa Suomessa johtaa. Nyt jätän laivan turvallisin mielin tuttuihin käsiin, kun Annis aloittaa kipparina. Annis on rautainen ammattilainen, joka on jo päässyt tämän vuoden aikana transformaatiomme ytimeen, joten minun on helppo sulkea ovi perässäni.”

Omnicom Media Group Nordicin toimitusjohtaja Peter Gottfredsen toivottaa Anna-Riikan tervetulleeksi: “Haluan kiittää Teemua hänen merkittävästä, pitkäaikaisesta panoksestaan menestykseemme Omnicom Media Groupissa ja toivotan hänelle onnea tulevaan. Olen iloinen, että meillä on tehtävään täydellinen seuraaja, sillä Anna-Riikka on suostunut ottamaan vastaan toimitusjohtajan tehtävän. Hänellä on vaikuttava kokemus ja hän on onnistunut erittäin menestyksekkäästi organisaatiomme eri osien johtamisessa. Hänellä on ihanteellinen yhdistelmä syvää strategista osaamista ja erittäin vankkoja johtamistaitoja. Olen varma, että hän ja vahva tiimimme toimistoissamme menestyvät jatkossakin.”

Omnicom Media Group Finland on yksi Suomen suurimpia markkinointialan yrityksiä ja osa kansainvälistä Omnicom Group -konsernia (NYSE: OMC). Omnicom Media Group työllistää Suomessa noin 120 alan ammattilaista. Omnicom Media Group Finland -mediatoimistokonserniin kuuluvat mediatoimistot ToinenPHD, OMD Finland, Hearts and Science Finland ja tämän vuoden alussa Suomessa aloittanut, sponsorointiyhteistyöhön keskittyvä Fuse.