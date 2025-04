Suomen 4H-liiton valtuuskunnan puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala

Valtuuskunnan kokous käyttää liiton ylintä päätösvaltaa määräaikaisen edustajakokouksen väliaikoina. Valtuuskunta kokoontuu pääasiallisesti kaksi kertaa vuodessa ja sen toimikausi on kolme vuotta. Valtuuskunta koostuu 23 jäsenestä. Katso Suomen 4H-liiton valtuuskunnan kokoonpano vuosille 2025–2028 täältä.

Edustajakokouksen päivän avasi eduskunnan 1. varapuhemies Paula Risikko, joka totesi 4H:n toiminnan olevan ensiarvoisen tärkeää, koska se on nuorten hyvinvointia tukevaa ja osallisuutta lisäävää.

– Kun katsoo 4H-järjestön lähes 100-vuotista historiaa, koen ylpeyttä teidän toiminnastanne. Olette antaneet nuorille käytännön yrittämisen, työnteon ja arjen taitoja, että nuoret pärjäisivät maaseudulla omalla työllään. Nykyään toimintanne ulottuu niin kaupunkeihin kuin maaseudulle. 4H-toiminnan ydin on ollut aina tekemällä oppiminen. Opettajataustaisena tiedän, että yksi oppii lukemalla ja toinen tekemällä – molempia pitää arvostaa. Te tarjoatte kiinnittymispintoja ja tukea monipuolisella toiminnalla nuorten aktiivisuuteen, erityisesti yrittäjyyteen, Risikko sanoi puheessaan.

Uusi strategia korostaa lasten ja nuorten yritteliäisyyttä ja aktiivisuutta

Strategiakausi on 2026–2028 erityinen, sillä siihen ajoittuu hetki, kun 4H-järjestö täyttää 100 vuotta. Maatalouskerholiitto, nykyinen Suomen 4H-liitto, perustettiin 20.11.1928. Lasten ja nuorten kannustaminen yritteliäisyyteen ja aktiivisuuteen on nähty 4H:ssa koko sen historian ajan ratkaisuna moniin tulevaisuuden haasteisiin. Saman viestin sisältää myös järjestön uusi visio Sinä olet idea. Toteuta se.

4H:ssa tunnistetaan kasvavat haasteet lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyen. Huomion kiinnittävät myös monet demografiset muutokset, kuten ikäluokkien pieneneminen, eri kulttuureista tulevien lasten ja nuorten määrän kasvu sekä yhteiskunnan rakennemuutos.

Työelämä ja siinä tarvittavat taidot ovat murroksessa, nuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan kasvaa. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen edellyttävät aktiivisia toimia, mutta myös taitoja sopeutua muutokseen. 4H:n toimintaan vaikuttavat lisäksi järjestöjen roolin kehitys yhteiskunnassa sekä harrastamisen muutostrendit.

– Nämä ilmiöt muodostavat perustan valituille strategisille tavoitteille. Strategiakauden tärkein asia on koko järjestön yhteinen 100-vuotisjuhla, johon valmistautuminen on alkanut. 4H-järjestö katsoo vahvasti kohti seuraavaa 100 yritteliästä vuotta yhdessä lasten ja nuorten kanssa. He ovat Suomen elinvoiman ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta tärkein asia, sanoo Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Kolmivuotiskatsaus: Valtionavun leikkaus haastoi – merkittävää kasvua nuorten yrittäjyydessä, liiton omassa varainhankinnassa ja näkyvyydessä

Edustajakokouksessa esiteltiin myös 4H:n keskusjärjestön eli Suomen 4H-liiton kuluneen kolmivuotiskauden toiminta- ja talouslukuja. Suomen väestönkehitys ja vähenevät lasten ja nuorten määrät haastavat myös 4H:n toiminnan. Suomen 4H-liitto on kiinnittänyt erityistä huomioita paikallisten 4H-yhdistysten rakenteisiin ja siihen, miten yhdistyksiä voidaan auttaa luomaan taloudellisesti elinvoimaista toimintaa.

– Vuosina 2022–2025 olemme pyrkineet tavoittamaan laadukkaalla toiminnallamme yhä useampia lapsia ja nuoria, jotka sitoutuvat järjestöön myös jäsenyyden kautta. Tämän strategiakauden aikana olemme erityisesti keskittyneet ydintuotteidemme kuten 4H-yrityksen, lasten ryhmätoiminnan ja nuorten työllistämismallien vahvistamiseen. Myös kumppanuuksien, oman varainhankinnan ja hanketoiminnan laajentaminen on ollut liiton toiminnan keskiössä – tällä varmistamme koko 4H-järjestön elinvoimaisuuden myös seuraavalla strategiakaudella, toimitusjohtaja Alakoski sanoo.

Edustajakokous on 4H-järjestön ylin päättävä elin

Suomen 4H-liiton ja samalla 4H-järjestön ylin päättävä elin on kolmen vuoden välein kokoontuva edustajakokous, joka valitsee liiton valtuuskunnan (23 jäsentä) ja tämä puolestaan hallituksen (6 jäsentä). Edustajakokoukseen on kukin perustajajäsen ja varsinainen jäsen oikeutettu lähettämään yhden edustajan.

Suomen 4H-liitto on 4H-järjestön keskusjärjestö. Suomen 4H-liiton jäseniä ovat kahdeksan maa-, metsä- ja kotitaloudellista, osuustoiminnallista sekä sivistystyötä tekevää keskusjärjestöä tai erikoisyhdistystä (perustajajäsenet) sekä paikalliset 4H-yhdistykset (varsinaiset jäsenet).