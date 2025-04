Suomen veteraanien kunniaksi on toteutettu juhlaraha – ensimmäinen lyöty juhlaraha luovutettiin sotainvalidi Antti Jahkoselle

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Rami Saari sai kunnian ojentaa yhdessä Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviaisen kanssa ensimmäisen kultahopea-juhlarahan 100-vuotiaalle sotainvalidille Antti Jahkoselle. Juhlarahan on suunnitellut kuvanveistäjä Tapio Kettunen, ja sen nimellisarvo on 50 euroa. Juhlarahan virallinen liikkeeseenlaskija on alankomaalaisen rahapaja Royal Dutch Mintin alaisuudessa toimiva Helsinki Mint, joka on aloittanut Suomen käyttö- ja juhlarahojen lyömisen vuonna 2025.