Lentäjien työriidassa jälleen uusi ratkaisuehdotus – vastausta odotetaan vappuaattona

Finnair on joutunut työtaisteluiden alusta lukien perumaan yli 1500 lentoa, ja työtaistelutoimet ovat vaikuttaneet jo yli 180 000 asiakkaan matkaan. Kyseessä on yksi Finnairin historian pisimmistä työtaisteluista.



– Prosessi on ollut äärimmäisen pitkä ja vaikea, ja olemme tehneet kaikkemme yhteisen ratkaisun löytämiseksi. Toivomme, että ratkaisun avaimet nyt vihdoin olisivat käsissä ennen kesän vilkkaan matkailukauden käynnistymistä, neuvottelujohtaja Heini Wiik-Blåfield toteaa.



Wiik-Blåfieldin mukaan tarjottu esitys on hyvä ja tasapainoinen, ja palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset.



– Antamamme kokonaisesitys on mielestämme lentäjille erittäin hyvä kokonaisuus ja vastaa moniin heidän esille nostamiinsa tarpeisiin. Se on myös työnantajalle kustannusvaikutuksiltaan toteutettavissa oleva. Vetoankin nyt SLL:ään sovun syntymiseksi ja työrauhan palauttamiseksi viimein alalle, Wiik-Blåfield sanoo.



SLL antaa vastauksensa ratkaisuehdotukseen vappuaattona 30.4.2025.



Neuvottelujohtaja Heini Wiik-Blåfield, 040 168 1641, heini.wiik-blafield@palta.fi

