Muistutuskutsu medialle: Tervetuloa tänään Teams-webinaariin ”Voidaanko Suomeen luoda vientivetoinen palkkamalli, jossa julkinen sektori on mukana?”

Suomen työmarkkinamalli on ollut murroksessa vuodesta 2007 lähtien ja julkisen sektorin rooli työmarkkinamallissa on herättänyt paljon keskustelua. Julkisen sektorin palkanasetanta on tärkeä kysymys, sillä se vaikuttaa suoraan julkiseen talouteen ja epäsuorasti viennin kilpailukykyyn.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on selvittänyt TT-säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa Ruotsin, Tanskan ja Norjan työmarkkinamalleja erityisesti julkisen sektorin palkanasetannan näkökulmasta. Miksi näissä maissa on onnistuttu luomaan vientivetoinen työmarkkinamalli, joka kattaa koko työmarkkinan ja mitkä instituutiot ylläpitävät koordinaatiota? Mitä Suomi voi oppia muiden Pohjoismaiden malleista?

Vastauksia näihin ja muihin kysymyksiin saadaan, kun Etlan työelämätutkimuksesta vastaava tutkimusjohtaja Antti Kauhanen esittelee tänään maanantaina tuoreen tutkimuksensa tuloksia Teams-webinaarissa.



Aika: tänään maanantaina 28.4.2025 kello 10.30–11.30

Paikka: Teams

Linkki Teams-webinaariin

Ohjelma

10:30–10:35 Tervetuloa / viestintäjohtaja Tytti Sulander, Etla

10:35–11:00 Julkisen sektorin palkanasetanta, tutkimustuloksia / tutkimusjohtaja Antti Kauhanen, Etla

11:00–11:15 Kommenttipuheenvuoro / vanhempi yliopistonlehtori Markku Sippola, Helsingin yliopisto

11:15–11:30 Kysymyksiä, kommentteja

Lämpimästi tervetuloa!