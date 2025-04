Metsästäjät mukaan pesimälintujen kartoitukseen – havainnot Oma riistaan

Neljättä kertaa tehtävässä lintuatlaksessa selvitetään Suomessa tavattavien lintulajien pesimälevinneisyyttä. Metsästäjät ovat tässä työssä avainasemassa. He liikkuvat maastoissa, joilta muutoin kertyy vähän havaintoja.

Kaikki havainnot ovat tärkeitä



Nyt metsästäjät haastetaan mukaan kirjaamaan kaikki riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pari-, pesä-, poikue-, soidin- ja muutkin havainnot Oma riista -palveluun. Myös tavalliset mökkilaiturihavainnot voivat olla puuttuva palanen, joka täydentää lintuatlaskarttaa.

– Metsästäjillä on tärkeä rooli luontotiedon tuottajina. He liikkuvat usein alueilla, joilta muuten saadaan hyvin vähän pesimähavaintoja. Jokainen kirjattu havainto on arvokas ja edistää kestävää metsästystä, sanoo riistapäällikkö Matti Kervinen Suomen riistakeskuksesta.

Pesimäaikaiset havainnot antavat tietoa lintulajien levinneisyydessä tapahtuneista muutoksista.

– Mitä tarkemmin koko maan 10 x 10 kilometrin atlasruudukot kartoitetaan, sitä luotettavampaa tietoa lintujen pesimälevinneisyydestä saadaan. Osallistumalla juuri sinä voit täydentää ruudulta puuttuvaa tietoa, Kervinen sanoo.

Näin kirjaat havainnon Oma riista -palvelussa:

Valitse "Uusi havainto". Valitse havaittu laji ja havaintotyyppi (esimerkiksi "pari"). Halutessasi voit lisätä muita tietoja. Aika ja paikka tallentuvat automaattisesti. Muokkaa niitä tarvittaessa, jos kirjaat havainnon esimerkiksi retken jälkeen kotona. Paina "Tallenna".

Havainnot toimitetaan 10 x10 km ruudukolle karkeistettuna osaksi käynnissä olevaa lintuatlasta. Havainnon tarkkaa sijaintia ja kirjaajan henkilötietoja ei toimiteta eteenpäin.

Tutustu lisää ja lähde mukaan: www.riistainfo.fi/lintuatlas