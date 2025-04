Pk-yritykset tähtäävät hurjiin kasvulukemiin – Sparraukseen mukaan 165 yritystä

Sparrausta sadoille yrityksille – Kasvupolku kirittää kasvua 27.1.2025 11:04:39 EET | Tiedote

Kasvupolku on maksuton sparrausohjelma pk-yrityksille, joissa on aitoa kasvuhalua ja kehittämisintoa. Kasvun lisäksi tarjolla on myös kunniaa, sillä Vuoden kasvuyritys valitaan Kasvupolulle osallistuneiden yritysten joukosta. Hakuaika ohjelmaan on 27.1.–12.3.2025.