Olli Jokisesta HIFK:n päävalmentaja – myös toimitusjohtaja vaihtuu

Viime kaudella ruotsalaista Timrå IK:ta valmentanut Olli Jokinen on HIFK:n uusi päävalmentaja. Tänään solmittu sopimus on muotoa 2+1 ja koskee alkuvaiheessa vuosia 2025–2027.

Samassa yhteydessä myös HIFK:n toimitusjohtaja vaihtuu. Alexander Sneen jää pois ja hänen tilalleen vt. toimitusjohtajaksi on nimitetty HIFK:n kaupallinen johtaja Ilkka Kortesluoma.

“HIFK:lla on erityinen paikka omassa sydämessäni”

HIFK:n päävalmentajaksi nouseva 47-vuotias Jokinen valmensi päättyneellä kaudella Timrå IK:n Ruotsin kivikovassa pääsarjassa runkosarjan sijalle kuusi. Lisäksi ”OJ” on valmentanut Mikkelin Jukureita ja perustanut Floridaan nuorten pelaajien kehittämiseen erikoistuneen Akatemian.

“Itselleni tärkeä asia on pelaajien kehittäminen. Haluan, että jokainen yksilö iästä riippumatta kehittyy kauden aikana. Ainoastaan sitä kautta joukkueesta tulee parempi”, sanoo Jokinen.

Pelaajaurallaan yli 1200 runkosarjaottelua NHL:ssa pelannut ja vahvan HIFK-taustan omaava Jokinen aloittaa työt välittömästi.

“Jokainen tietää, että HIFK:lla on erityinen paikka omassa sydämessäni. Seuran historia on huikea ja on kunnia-asia saada olla kehittämässä tarinaa myös penkin tällä puolella. Siinä missä moni puhuu haasteista, minä näen suuria mahdollisuuksia ja olen todella innoissani.”

HIFK:n urheilujohtaja Janne Pesonen toteaa, että Olli Jokinen oli seuran ykkösvaihtoehto jatkamaan Ville Peltosen työtä.

“Olemme tehneet seurassa viime vuoden aikana pitkän tähtäyksen urheilustrategian, jossa on analysoitu kaikki keskeiset osa-alueet joukkueen rakenteesta siihen, millaista peliä haluamme HIFK:n pelaavan. Erityisesti olemme korostaneet nuorten pelaajien roolia. Ollin vapautuminen jo tulevalle kaudelle ja hänen halu sitoutua useammaksi vuodeksi sopii tähän strategiaan loistavasti ja hän on huomisen HIFK:n näköinen valmentaja”, toteaa Pesonen.

“Taustalla on tehty paljon isoja uudistuksia, joiden vaikutus ei vielä näy”

Myös HIFK:n toimitusjohtaja vaihtuu. Seuran toimitusjohtajana vuodesta 2024 toiminut Alexander Sneen on päättänyt siirtyä syrjään.

“Uuden päävalmentajan nimitys avaa seuralle uuden luvun. Hänen näkemyksensä ja johtajuutensa ovat avainasemassa, kun HIFK rakentaa tulevaisuutta viime vuonna aloitetussa muutosprosessissa. Samalla oma, vuoden mittainen projektini tulee päätökseen. Olen antanut tälle työlle kaiken – päivät, illat ja sydämeni – ja nyt on aika siirtyä katsomon puolelle. Olen seurannut läheltä Ilkka Kortesluoman työn jälkeä, ja olen vakuuttunut, että hän suoriutuu tehtävästä erinomaisesti. Toivotan Ilkalle ja seuralle, jota olen kannattanut kuusivuotiaasta asti ja sponsoroinut kahdeksan vuotta, kaikkea menestystä tulevaan”, Alexander Sneen sanoo.

HIFK:n uudeksi vt. toimitusjohtajaksi nousee Ilkka Kortesluoma (41). Hän on toiminut HIFK:n kaupallisena johtajana vuodesta 2022. Tätä ennen hän työskenteli 14 vuoden ajan Yhdysvalloissa Comcast Spectacor -yrityksessä, viimeksi Vice President of Sales and Services -roolissa, Hänen vastuullaan olivat NHL-joukkue Philadelphia Flyersin ja sen kotihallin Wells Fargo Centerin lipunmyynnin ja palveluiden kehittäminen ja johtaminen.

“Otan työn vastaan nöyränä mutta nälkäisenä. Tunnen organisaation hyvin ja minulla on hyvä kuva siitä, missä olemme vahvoja ja missä meidän pitää parantaa. Mennyt kausi ei ollut helpoimmasta päästä, mutta tiedän, että Alexin johdolla taustalla on tehty paljon isoja uudistuksia, joiden vaikutus ei vielä näy”, sanoo Kortesluoma.

“Ensimmäisenä asiana haluan kuitenkin viedä loppuun jo aloitetut selvitykset viime aikojen kohuihin liittyen. Tulen keskustelemaan eri tahojen kanssa ja etsimään ratkaisuja”, Kortesluoma toteaa.