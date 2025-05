Nuoret kurkistavat elintarvikealan kulisseihin

Ruoka-ala on monipuolinen, kehittyvä ala sekä tärkeä työllistäjä ja paikallisen elinvoiman lähde ympäri Suomen. Aikuiset alan vaihtajat löytävät alan koulutukseen ja työpaikkoihin, peruskoulun päättävät nuoret sen sijaan eivät.

Alan koulutusta tarjoavien oppilaitosten mukaan elintarvikealan toisen asteen ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet eivät ole nuorille tuttuja. Opiskeluvalintoja pohtiessaan ruoka-alaa ei välttämättä edes tunnisteta vaihtoehdoksi.

– Ruuan matkalla pellolta pöytään juuri ruokien ja juomien jalostus on vaihe, joka tunnetaan huonosti. Harva nuori tuntee elintarvikkeiden valmistukseen liittyviä työtehtäviä tai sitä, millaisia vaiheita ja osaamista siihen tarvitaan, Elintarviketeollisuusliiton johtava asiantuntija Maiju Korhonen kertoo.

Ruokia ja juomia valmistavat yritykset eri puolella Suomea tarvitsevat kuitenkin uusia osaajia. Joissain yrityksissä osaajapula on jo ajankohtaista, osalle yrityksistä uusien tekijöiden löytäminen on merkittävä lähivuosien haaste. Siksi mahdollisuus kohdata nuoria ja esitellä alaa on yrityksille tärkeää.

– Maistuva Päivä on erinomainen mahdollisuus esitellä elintarvikealan monipuolisuutta ja lukuisia uramahdollisuuksia. Nuoret joutuvat tekemään koulutusvalintoja hyvin laajasta tarjonnasta vähäisin tiedoin, eikä elintarvikeala ehkä ole aina ensimmäinen, mikä nuorille tulee mieleen. Uskon, että positiivinen vierailukokemus alan yrityksessä nostaa sekä yrityksen mainetta että rakentaa myönteistä kuvaa koko toimialasta, Lantmännen Unibake Finlandin HR Business Partner Piret Nilimaa sanoo.

Monipuoliset työmahdollisuudet yllättävät – joka vuosi

Maistuva Päivän yritysvierailuilla koululaisryhmät pääsevät esimerkiksi koemaistamaan uusia makuja, katsomaan miltä ruokien ja juomien tuotannossa näyttää sekä kuulemaan ammateista tekijöiden esittelemänä. Vierailupäivä tuo vaihtelua kouluarkeen ja vierailuista kiinnostuneita on joka vuosi enemmän kuin yritykset pystyvät vastaanottamaan.

Lantmännen Unibake Finland on ollut mukana Maistuvassa Päivässä useita vuosia. Tänä vuonna nuoret pääsevät vierailulle yrityksen Joutsenon-leipomoon.

– Luvassa on leipomon toiminnan ja erilaisten tehtävien esittelyä. Mielenkiintoisin osa vierailua on todennäköisesti tutustumiskierros leipomon tuotannossa. Siellä nuoret pääsevät näkemään, miten moni tuttu tuote valmistuu. Lisäksi on luvassa tietovisa palkintoineen, eikä toki kenenkään tarvitse lähteä kotiin tyhjin vatsoin, Joutsenon leipomon tuotantopäällikkö Päivi Härkönen lupaa.

Yritysvierailuilla nuoret yllättyvät siitä, miten paljon erilaisia työtehtäviä elintarvikealalla on ja mitä kaikkea yrityksissä on tehtävä, ennen kuin valmiit ruoka tai juomatuotteet ovat ruokakauppojen hyllyillä kahviloissa, ravintoloissa tai niitä jatkojalostavalla asiakkaalla. Näin käy joka vuosi.

Vierailuja järjestävissä yrityksissä on huomattu, että nuorten kiinnostus vastuullisuuteen ja konkreettisiin vastuullisuustekoihin kasvaa vuosi vuodelta. Kysymyksiä vastuullisuudesta tulee yrityksille sekä ennakkoon jo ilmoittautumisen yhteydessä että vierailujen aikana.

– Nuorille on tullut iloisena yllätyksenä, että yleisemmin tunnettujen ilmasto- ja vastuullisen liiketoiminnan tavoitteiden lisäksi meillä on tavoitteet vastuullisena työnantajana toimimiselle sekä tuotteille terveyttä edistävät tavoitteet. Takuuvarma ihastuksen aihe leipomollamme on pullan tuoksu sekä taukotilojemme tarjoilut, Piret Nilimaa sanoo.

Myös median edustajat voivat osallistua Maistuvan Päivän vierailulle. Vierailusta on sovittava erikseen yrityksen kanssa. Lisätietoja vierailupäivien ajankohdista ja yritysten yhteyshenkilöistä antaa johtava asiantuntija Maiju Korhonen (yhteystiedot alla).

Maistuva Päivä -vierailukohteet 2025

Arla Oy, Sipoo

Atria Suomi Oy, Seinäjoki

Fazer Experience Vierailukeskus, Vantaa

HKFoods Finland, Vantaa ja Mikkeli

Lantmännen Unibake Finland, Joutsenon leipomo

Meira Oy, Helsinki

Saarioinen Oy, Sahalahden tehdas

Suomen Sokeri, Kirkkonummi

Valio Oy, Lapinlahti ja Riihimäki