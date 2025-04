Tanssinopetusalan sovittelussa ei etenemistä – Palta pitää alan lakkojen toteutumista valitettavana

– On valitettavaa, että Temen ilmoittamat lakot näyttävät toteutuvan. Ne osuvat ikävästi juuri tanssioppilaitosten kevätnäytösten ja niiden harjoitusten aikaan ja aiheuttavat harmia tanssinharrastajille ja heidän perheilleen, Paltan neuvottelujohtaja Kaisa Lakovaara sanoo.



Alan toimijoiden taloudellinen tilanne on heikko; koronapandemia iski alaan rajusti, eivätkä koronan myötä pudonneet oppilasmäärät ole nousseet koronaa edeltävälle tasolle.



– Alalla on nähty toiminnan lopettamista ja konkursseja. Paltan tavoitteena on alan toiminta- ja kilpailukykyä turvaava ja edistävä ratkaisu, joka mahdollistaa tanssikoulujen toiminnan jatkumisen ja tuntien monipuolisen tarjoamisen sekä työpaikkojen säilymisen. Olemme sovittelussa tulleet Temeä vastaan ja pyrkineet sopimaan alalle mm. tasa-arvoisesta perhevapaiden palkkauksesta, mutta Temelle vastaantulomme eivät ole kelvanneet, Lakovaara sanoo.



Alan työnantajia edustava Palvelualojen työnantajat Palta ja Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ovat neuvotelleet Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Temen kanssa tanssinopettajien työehtosopimuksen uudistamisesta joulukuusta lähtien. Alan edellinen työehtosopimus päättyi 31.1.2025.



Työriidan sovittelua jatketaan keskiviikkona 30.4.



