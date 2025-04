Alex & Ines ja Hesburger on avattu Lahden Sokoksen yhteyteen 25. huhtikuuta

Lahden keskustassa sijaitseva, täysin uudistettu ravintolakokonaisuus houkuttelee astumaan sisään. Rento, mutta tunnelmallinen sisustus ja kolme eri ravintolakonseptia, Ines cafe, Alex food & pizza ja Hesburger, tarjoilevat keskustassa liikkuville herkullisia makuja jokaiseen hetkeen.

”Sokoksen ravintolamaailma on kokenut täyden uudistuksen. Alex & Ines ja Hesburgerin miljöö on viihtyisä ja tuotevalikoimasta löytyy jokaiselle jotain – kahvilaherkuista, pizzaan, salaattiin sekä Hesburgerin tuotteisiin”, kertoo toimialajohtaja Minna Kainulainen.

Pizzoja, lounasta ja suolaisia ja makeita kahvilatuotteita jokaiseen hetkeen

Alexin erikoisuus ovat maukkaat ohutpohjaiset pizzat. Listalla on myös à la carte -annoksia ja raikkaita salaatteja. Lounas on tarjolla maanantaista lauantaihin. Perheen pienimmät voivat valita pizzaa, kanakorin, lihapullia ja makeita herkkuja, kuten jäätelöä ja lettuja.

Ines cafe keskittyy laadukkaisiin ja herkullisiin kahvilatuotteisiin klassikoita unohtamatta. Leivokset, uunituoreet pullat, suolaiset tuotteet ja hurmaavat jäätelöannokset sekä monipuolinen juomavalikoima ilahduttavat asiakkaita.

”Alex & Inesin konsepti on jotain aivan uutta, mitä Lahdessa ei ole vielä nähty. Halusimme Sokoksen ravintolamaailmaan pizzoja, koska ne ovat suosittuja, ja niitä on toivottu keskustan valikoimaan. Ines on hyvän tuulen ja herkkujen keidas, joka ilahduttaa raikkaudellaan, pirteydellään ja sydämellisellä palvelulla”, kertoo Kainulainen.

Täysin uudistettu Hesburger jatkaa tutussa paikassa osana ravintolakokonaisuutta, saman katon alla. Itsepalvelukassat tarjoavat nopeutta ja helppoutta tilaamiseen. Hesburgerin tuotteet ovat tilattavissa sekä Woltin että Foodoran kautta kotiin kuljetettuina.

Myös ravintolan kalusteita on kunnostettu uuteen ilmeeseen sopiviksi. Kalusteet, joita ei käytetty Alex & Inesissä vietiin Prisma Launeen PizzaBuffaan.

”Olemme hyödyntäneet uudistuksessa olemassa olevia pöytiä, tuoleja, valaisimia ja astioita. Niitä uudistamalla ja paikkaa vaihtamalla olemme saaneet tuotua aivan uutta ilmettä. Emme heittäneet oikeastaan mitään pois. Vaikka teemme uutta ja hienoa ravintolaa, niin kaiken ei tarvitse olla uutta”, kertoo ryhmäpäällikkö Sanna Huovi.

Sokoksen ravintolamaailmassa työskentelee 25 henkilöä, joista lähes puolet ovat uusia työntekijöitä.

”Täällä odotetaan ilolla ja innolla, että päästään avaamaan jotain aivan uutta! Ravintolamaailma tulee tarjoamaan elämyksiä ja ilahduttavia herkkuhetkiä kaikille kaupungissa liikkuville. Nähdään siis ihan pian”, sanoo ravintolapäällikkö Anniina Kerttula.