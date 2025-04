Oliver Rosenholm voitti The Voice of Finlandin: "Olen niin onnellinen!"

Oliver Rosenholm sai 38 prosenttia annetuista äänistä.



- Kiitos ihan sairaan paljon! En löydä edes sanoja tähän, olen niin onnellinen, Oliver sai sanottua voittonsa jälkeen.



Finaalilähetyksessä kaikilta finalisteilta kuultiin kaksi kappaletta. Oliver esitti finaalissa Topi Sorsakoski & Agentsin kappaleen Surujen kitara ja Andrew Lloyd Webberin The Phantom of the Opera.

Neljänneksi ääntenlaskussa sijoittui Elastisen tiimin Mohammad Riazat 15 prosentin äänisaaliilla. Kolmanneksi tuli Sannin joukkueen Julia Janakka 17 prosentilla.



Lopuksi lavalla olivat enää Maija Vilkkumaan tiimin Janina Suihkola sekä Arttu Wiskarin tiimin Oliver Rosenholm. Lopulta voitto meni Oliverille.

Ohjelman kuvat löydät täältä.