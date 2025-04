Sähkökäyttöiset halkomakoneet yleistyvät vuosi vuodelta

Suomessa halkomakoneita myydään vuosittain arviolta yli 20 000 kappaletta ja vuonna niistä jo lähes puolet on sähkökäyttöisiä malleja. Sähkö halkomakone on ollut enevissä määrin sekä kotitalouksien että ammattikäyttäjien valinta. Viimeisen viiden vuoden aikana sähkökäyttöisten halkomakoneiden myynti on kasvanut jopa 30 %, kun taas polttomoottorikäyttöisten laitteiden kysyntä on pysynyt lähes ennallaan tai hienoisessa laskussa.

Kuluttajatutkimusten mukaan suurimmat syyt sähkökäyttöisen halkomakoneen valintaan ovat laitteen hiljainen käyntiääni, vähäinen huoltotarve ja kokonaisvaltainen käyttöystävällisyys, erityisesti pienemmissä pihapiireissä. Myös ympäristöystävällisyyden merkitys korostuu yhä useamman kuluttajan valinnoissa, mikä näkyy esimerkiksi kasvaneena kiinnostuksena sähkökäyttöisiin vaihtoehtoihin.

Halkomakoneiden yleistymistä vauhdittavat myös energian hinnan muutokset ja halu lisätä omavaraisuutta kotitalouksissa. Sähkökäyttöiset laitteet soveltuvat hyvin sekä omakotitalo- että mökkikäyttöön ja ne ovat usein kompakteja sekä helposti siirrettäviä, mikä lisää niiden suosiota etenkin kaupunkialueilla ja vapaa-ajan asunnoilla.

Globaali tilanne

Sähkökäyttöisten halkomakoneiden kysyntä on kasvanut viime vuosina merkittävästi myös gloobaalilla tasolla, mikä heijastaa laajempaa siirtymää kohti ympäristöystävällisempiä ja käyttäjäystävällisempiä puuntyöstöratkaisuja. Vuonna 2023 sähkökäyttöisten halkomakoneiden segmentti johti maailmanlaajuisia markkinoita, ja sen arvon ennustetaan nousevan 2 miljardiin dollariin vuoteen 2031 mennessä.

Euroopassa halkomakoneiden markkinoiden odotetaan kasvavan 5,2 % vuosivauhdilla vuoteen 2032 asti. Kasvua tukevat erityisesti tiukentuvat ympäristömääräykset, kuten EU:n ekosuunnitteludirektiivi, sekä kuluttajien lisääntynyt kiinnostus hiljaisiin, päästöttömiin ja helposti huollettaviin laitteisiin.

Pohjois-Amerikassa sähkökäyttöisten halkomakoneiden suosio on kasvanut erityisesti kotitalouksien keskuudessa, jotka arvostavat laitteiden helppokäyttöisyyttä ja huoltovapautta. Alueen halkomakonemarkkinoiden arvioidaan kasvavan 3,9 % vuosivauhdilla vuoteen 2031 mennessä.