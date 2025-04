Päiväkodin ja alakoulun yhdistävä Saikantalo saavutti harjakorkeuden Lempäälän Asuntomessualueella

Massiivipuujulkisivuisen Saikantalon rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2024. Tällä hetkellä työmaalla on käynnissä sisätyöt, kuten talotekniikan asennukset, väliseinätyöt sekä tasoite- ja maalaustyöt. Työmaalla työskentelee päivittäin noin 40 henkilöä.

Saikantalon julkisivut ovat massiivipuuta, ja puumateriaali näkyy vahvasti myös sisätiloissa. Rakennuksen ulkoseinästä löytyy 10 kilometriä kotimaista kuusihirttä, työn alla olevaan ulkoseinävuoraukseen on tulossa vajaa 40 kilometriä kuusipaneelia ja vesikatosta löytyy 54 kilometriä puutavaraa. Saikantalon laajuus on noin 7 500 brm2.

Saikantalo toteutetaan KVR- eli kokonaisvastuu-urakkana, ja KVR-urakoitsijana toimii Rakennusliike Lapti Oy. Urakan arvo on noin 24,5 miljoonaa euroa.

– Saikantalosta on tulossa koko alueen yhteisöllinen keskipiste, joka palvelee koko aluetta niin päiväkoti- ja koulupäivän aikana kuin myös iltakäytössä kaikkien yhteisenä kokoontumispaikkana. Yhteisöllisyyden ja toimivuuden lisäksi toteutuksessa on huomioitu vahvasti ekologisuus. Rakennustyöt ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa. Iso kiitos työmaalle laadukkaasta rakentamisesta sekä turvallisesta ja siististä työmaasta, kertoo aluejohtaja Tuomo Turkkinen Laptilta.

Yhteisölliset ja muuntojoustavat tilat koulu- ja päiväkotiarkeen

Saikantalo tulee palvelemaan reilua 120 päiväkotilaista ja noin 500 alakoululaista sekä laajasti iltakäyttöä toimien alueen ”kylätalona”. Ennen varsinaista käyttöönottoa Saikantaloa tullaan hyödyntämään Lempäälän Asuntomessujen tukikohtana kesällä 2026.

Saikantalon sydän muodostuu monimuotoisesta keskusalueesta, jossa voidaan kokoontua koko koulun ja päiväkodin väen tai alueen asukkaiden kesken. Monikäyttöinen alue koostuu auditorioportaista, muunneltavasta ruokailutilasta, liikuntasalista, aulasta ja musiikkiluokasta, jotka toimivat yhdessä, erikseen ja erilaisina yhdistelminä.

Alakoulun puolella luokille on omat rajatut opetustilansa. Luokan yhteydestä löytyy myös puoliavoin aulatila sekä eriyttämiseen pienryhmätila. Myös päiväkodin ryhmätilojen suunnittelussa on huomioitu muuntojoustavuus. Jokaisella ryhmällä on omat tilansa, mutta kaksi ryhmätilaa on mahdollista yhdistää toisiinsa laajemman toiminnallisen oppimisen ja leikkialueen muodostamiseksi.

Saikantalon tilat tullaan toteuttamaan neljän tähden Rakennustiedon ympäristöluokituskriteerien mukaisesti. Saikantalo on energiatehokkuusluokkaa A, joka kertoo pienestä energiankulutuksesta. Energiatehokkuusluokkaan vaikuttavat rakennuksen ominaisuudet kuten tarpeenmukainen ilmanvaihto, lämmöneristävyys ja lämmitystapa. Saikantalo on myös varustettu aurinkopaneeleilla, jotka tuottavat osan rakennuksen sähköstä.

– Saikantalo on hieno yhteinen ponnistus ja hanke onkin edennyt alusta asti hyvässä yhteistyössä kaikkine osapuolten kesken. Käyttäjien ja tilaajan tavoitteet on huomioitu onnistuneesti suunnitelmissa, rakennuttajalle on palkitsevaa seurata suunnitelmien toteutumista nyt käytännössä ja nähdä tyytyväisiä loppukäyttäjiä, kertoo Lempäälän kunnan rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja.

Lisätietoa:

Ulla Palo-oja

rakennuttajapäällikkö, Lempäälän kunta

ulla.palo-oja@lempaala.fi

050 383 9764

Tuomo Turkkinen

aluejohtaja, Lapti

tuomo.turkkinen@lapti.fi

040 717 7576