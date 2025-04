Hyönteishotellit ovat ilmestyneet Kangasalle pörriäisten avuksi

Kaarinanpolun pitkospuiden kunnostushanke sai valtionavustusta 23.4.2025 13:01:26 EEST | Tiedote

Kangasalan kaupungille on myönnetty avustusta Kaarinanpolun pitkospuiden kunnostamiseen osana kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustushakua. Avustuksen suuruus on 20 000 euroa ja avustuksen myöntäjänä on Uudenmaan ELY-keskus.