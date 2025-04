Lidl tukee vähävaraisten perheiden jääkiekkoharrastusta 10 000 eurolla

Pääsiäinen on perinteiden ruokajuhla: hittimaku pistaasi kivunnut perinteisten makujen rinnalle 17.4.2025 11:32:35 EEST | Tiedote

Pääsiäinen on merkittävä ruokajuhla, johon suomalaisilla on perinteensä. Suklaa on tärkein herkku, ja sitä syö suomalaisista pääsiäisenä yli 85 prosenttia. Mämmi jakaa mielipiteitä, ja se kuuluu reilun puolen pääsiäispöytään. Perinneherkkujen rinnalle on viime vuosina noussut hittimauksi pistaasi. Suomalaiset viettävät pääsiäistä pääasiassa kotona. Noin puolet nauttivat pääsiäisenä juhla-aterian kotona tai ravintolassa, kun taas toinen puolisko ei vietä pääsiäisenä erityisemmin ruokajuhlaa.