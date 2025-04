SDP:n Piritta Rantanen: "Kasvuriihi" olikin leikkausriihi - romuttaa kasvun ja heikentää työllisyyttä

- Leikkaus on leikkaus, vaikka sen kastaisikin kasvupuheeseen. Erityisen huolestuttava on päätös yhteisöveron leikkaamisesta, joka on lyhytnäköinen ja kunnille erittäin haitallinen. Yli 10 prosenttia kuntien tuloista muodostuu yhteisöverotuottojen jako-osuuksista. Tämän lisäksi suoria valtionosuuksia leikataan 75 miljoonalla eurolla, Rantanen valoittaa.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että leikkaukset kohdistuvat koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja nuorten palveluihin – juuri niihin asioihin, joiden kautta tulevaisuuden kasvu rakennetaan.

- Kun otetaan huomioon, että valtaosa kuntien menoista kohdistuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialoille, jää koulutus jälleen kerran maksumieheksi, Rantanen toteaa.

Suomen tavoitteena on myös korkeakouluttaa 50 % nuoresta ikäluokasta vuoteen 2035 mennessä. Silti Orpon hallitus päätti iskeä vielä tämän kaiken lisäksi korkeakoulutukseen, josta leikataan riihen päätösten seurauksena yhteensä 117,7 miljoonaa euroa. Tämä on suora hyökkäys koulutustason nostamista ja osaamiseen panostamista vastaan.

- Millä logiikalla Suomea rakennetaan leikkaamalla juuri siitä, mikä luo kasvua, hyvinvointia ja tasa-arvoa? Hallituksen leikkausten seuraukset tulevat näkymään suomalaisissa kodeissa, kouluissa ja työmarkkinoilla vielä pitkään. Hallituksen kasvupuhe on pelkkää silmänlumetta, Rantanen päättää.