Kutsu medialle: Helsingin matkailuseminaari 7.5. – Matkailun hetki on nyt!

Helsingin kaupunki kutsuu matkailutoimijat ja muut matkailun edistämisestä kiinnostuneet mukaan Helsingin matkailuseminaariin keskiviikkona 7. toukokuuta kello 8.30–14.00 Finlandia-taloon.

Päivän teemana on tulevaisuus ja Helsingin matkailun kasvu. Helsingin matkailijamäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Tulevana kesänä kaupunkiin odotetaan ennätysmäärä matkailijoita tapahtumiin, kansainvälisiin kongresseihin, Helsinki Biennaaliin ja kokemaan kesäisen Helsingin monipuolisia elämyksiä. Tilaisuudessa palkitaan myös vuoden helsinkiläinen matkailuyrittäjä.

Matkailuseminaarin lavalle nousee joukko huippuasiantuntijoita kuten Finnairin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto, Nordic West Officen toimitusjohtaja Charly Salonius-Pasternak sekä Scandic Hotels Groupin President & CEO Jens Mathiesen. Tilaisuuden keynote-puheenvuoron pitää kansainvälisesti tunnettu luennoitsija, sarjayrittäjä ja futuristi Ed Gillespie.



Median edustajilla on mahdollisuus haastatella seuraavia seminaarin puhujia ja muita alan toimijoita tapahtuman yhteydessä:

Nina Vesterinen, Helsingin matkailupäällikkö

Laura Tarkka, COO, Finland, Germany & Poland, Scandic Hotels ja Helsingin matkailun neuvoa-antavan työryhmän puheenjohtaja

Pekka Haverinen, Kaupallinen johtaja / SVP Commercial, SOK Liiketoiminta & Sokotel

Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja, Suomen Messut

Median ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt 5. toukokuuta mennessä sähköpostitse: johanna.snellman@hel.fi.

Tervetuloa!

Seminaarin ohjelma:

Helsingin matkailuseminaari 7.5.2025 klo 8.30–14.00

Finlandia-talo, Finlandia-sali

Mannerheimintie 13

8.30 Ilmoittautuminen, tarjolla aamukahvit ja virkistävä smoothie

9.00 Tervetuloa! Tilaisuuden juontaja Matti Rönkä

9.10 Helsingin matkailun hetki on nyt, Nina Vesterinen, matkailupäällikkö, Helsingin kaupunki

9.25 Lentoliikenteen ja Finnairin näkymät, Turkka Kuusisto, toimitusjohtaja, Finnair

9.45 Miten geopoliittinen tilanne voi vaikuttaa Suomen kansainväliseen matkailuun? Charly Salonius-Pasternak, CEO, Nordic West Office

10.05 Helsinki’s potential as a tourist destination from Nordic perspective, Jens Mathiesen, President & CEO, Scandic Hotels Group

10.30 Paneelikeskustelu: Investoinnit matkailueuroiksi!

Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja, Suomen Messut

Niko Karstikko, Co-founder & CEO, Bob W

Joonas Nurmi, CEO, Helsinki Citycopter

Moderaattorina matkailupäällikkö Nina Vesterinen

11.00 PR- ja mediatyö kasvattaa kansainvälistä matkailua, Soila Lehkonen, Head of Brand and PR, Helsinki Partners

11.15 Tauko - verkostoitumista ja virkistäytymistä, tarjolla brunssi-buffet

12.00 Helsinki – Suomen matkailun veturi, Kristiina Hietasaari, johtaja, Visit Finland

12.10 Who is Helsinki? Frank Cuypers, founder, Place Generation

12.40 Case regenerative tourism: ReThinker Volunteers in Aarhus, Pia Lange Christensen, CEO, Visit Århus

12.50 Case regenerative tourism: Vuoden matkailuyritys 2024 - Itämeren siivoustalkoot, Jesse Marttila, toimitusjohtaja, Natura Viva

13.00 Vuoden matkailuyrityksen 2025 palkitseminen

13.10 Matkailu kaupungin elinvoiman ajurina, Jukka-Pekka Ujula, kansliapäällikkö, Helsingin kaupunki

13.25 Keynote: Planning for turbulence – travel in uncertain futures, Ed Gillespie, serial entrepreneur, writer and futurist

14.00 Tilaisuus päättyy