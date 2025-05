Puoliero dynaamisessa tasapainotestissä on yhteydessä polvivammariskiin nuorilla naisurheilijoilla

Polven eturistisiteen (ACL) vammat aiheuttavat pitkiä poissaoloja urheilusta ja vamman uusiutuminen on yleistä. Tämän vuoksi on tärkeää tunnistaa ACL-vamman riskitekijöitä, joihin voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa vammoja ehkäisevän harjoittelun kautta. Tasapainoa on ehdotettu tällaiseksi riskitekijäksi, sillä ACL-vammat tyypillisesti tapahtuvat tilanteissa, joihin liittyy urheilijan tasapainon menettäminen.

Tasapainotestillä kiinni vammariskiin

Tampereen urheilulääkäriaseman tutkimuksessa selvitettiin tasapainon yhteyttä ilman suoraa kontaktia tapahtuvien ACL-vammojen riskiin nuorilla salibandyä ja koripalloa pelaavilla naisurheilijoilla. Tutkimuksessa seurattiin 167 urheilijaa. Lähtötason testauksessa heille tehtiin dynaamista tasapainoa mittaava testi, staattista tasapainoa mittaava yhden jalan seisonta voimalevyllä sekä tasapainon vakauttamista testaava yhden jalan pudottautuminen voimalevylle. Urheilijoiden harjoitus- ja pelialtistuksen määrää seurattiin yksilöllisesti.

Kolme vuotta kestäneen seurannan aikana todettiin 12 ilman suoraa kontaktia tapahtunutta ACL-vammaa.

Lisääntynyt alaraajojen puoliero dynaamisen tasapainotestin takaviistoon tehdyssä kurotuksessa sekä kolmen kurotussuunnan keskiarvotuloksessa oli yhteydessä suurentuneeseen ACL-vamman riskiin.

Tasapainoliikkeet osaksi harjoitusohjelmia

Tutkimuksen perusteella naisurheilijoiden ilman kontaktia tapahtuvien ACL-vammojen ennaltaehkäisyyn tähtääviin harjoitusohjelmiin voisi olla hyödyllistä sisällyttää harjoitteita, joilla korjataan mahdollisia puolieroja urheilijoiden dynaamisessa tasapainossa. Dynaamista tasapainoa mittaava SEBT vaatii suorittajaltaan myös riittävää liikkuvuutta ja lihasvoimaa, mikä on hyvä huomioida tasapainoharjoitteita suunniteltaessa.

Tutkimus tehtiin pelkästään nuorilla salibandyä ja koripalloa pelaavilla naisurheilijoilla. Tästä syystä tutkimustuloksia ei voida suoraan yleistää koskemaan muita ryhmiä, kuten miesurheilijoita, muiden lajien harrastajia tai vanhempia urheilijoita.

Alkuperäinen tutkimusartikkeli:



Kattilakoski O, Leppänen M, Kannus P, Steffen K, Vasankari T, Kulmala T, Parkkari J* & Pasanen K.* Balance as a Risk Factor for Noncontact Anterior Cruciate Ligament Injury in youth female Basketball and Floorball players. *Shared Senior Authorship. Scand J Med Sci Sports, 35: e70081. https://doi.org/10.1111/sms.70081