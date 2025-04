Kolme päivää Moët & Chandonin kuplien lumoa Stockmannin ikonisessa kulmaikkunassa

Interbrands Wines & Spirits Oy on vuonna 2005 perustettu alkoholijuomien maahantuontiliike, joka kuuluu kaikissa Pohjoismaissa ja verovapailla markkinoilla toimivaan Interbrands Nordic -ryhmittymään. Suomessa yritys tarjoaa asiakkailleen laadukkaan, jatkuvasti kehittyvän tuoteportfolion ja monipuolisesti alkoholibisneksessä ansioituneen henkilökunnan ammattitaidon.

Kuluttajille Interbrands viestii kuluttajamarkkinointikanavansa Viinipostin välityksellä.

"Never underestimate the importance of having fun"