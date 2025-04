Itäkeskuksen metroasema kunnostetaan

Itäkeskuksen metroaseman kunnostaminen tulee parantamaan aseman viihtyisyyttä ja toimintavarmuutta ennen tulevaisuudessa toteutettavaa metroaseman laajempaa korjaus- ja uudistushanketta.

Metroaseman töiden kanssa samanaikaisesti on tarkoitus kunnostaa aseman ympärillä olevan bussiterminaalin rakenteita.

Itäkeskuksen metroasema on otettu käyttöön 1982 yhtenä Helsingin metrojärjestelmän alkuperäisistä asemista. Asema ja sen yhteydessä sijaitseva bussiterminaali ovat yleisilmeeltään vanhentuneet ja huonokuntoiset. Aseman sisäänkäyntien yhteydessä sijaitsevista liukuportaista osa on käyttöikänsä päässä ja toiset vaativat peruskorjausta.

Viihtyvyyttä ja turvallisuutta

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa asemaa siten, että aseman teknisten järjestelmien toimintavarmuus ja asemaympäristön viihtyisyys voidaan taata 5-10 vuoden ajaksi. Kunnostushanke on suunniteltu niin, että hankkeessa tehtävät toimenpiteet ovat mahdollisimman kustannustehokkaita. Tulevaisuudessa tavoitteena on yhä alueen laajemman kehityshankkeen toteuttaminen. Suunniteltu laajamittainen aseman uudistushanke halutaan toteuttaa osana Itäkeskuksen alueen laajempaa kehitystä.

Asemaa käyttää päivittäin noin 37.000 matkustajaa.

Hankkeiden toteuttamisella ei ole vaikutusta metroliikenteeseen. Bussiterminaalin käyttöön vaikuttavat työvaiheet pyritään toteuttamaan mahdollisimman vähän liikenteeseen vaikuttavasti ja niiden aikataulu koordinoidaan yhdessä HSL:n kanssa ajoittaen liikennettä rajoittavat toimenpiteet toteuttavaksi vuonna 2025 metron Vuosaaren haaran liikennekatkon jälkeen.