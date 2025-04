Kokoomuksen Valtola: Vasemmistopuolueiden ideologinen halu rangaista työnteosta on järjenvastaista

”Työntekijän on saatava pitää palkastaan suurempi osuus. On kestämätöntä, että pahimmillaan ansaitusta lisäeuroista menee yli puolet veroihin. Nyt hallitus toteuttaa työnteolle sen ansaitseman kunnianpalautuksen. On kohtuutonta sanoa, että veronkevennykset olisivat kädenojennus suurituloisille. Ei kyse ole antamisesta vaan siitä, että valtio ottaa vähemmän”, Valtola sanoo.



Hallitus keventää työn verotusta yhteensä yli 1,5 miljardilla eurolla koko hallituskauden aikana, ja tästä summasta yli miljardi kohdennetaan pieni- ja keskituloisille.



”Kaikki työ on arvokasta ja työnteon tulee näkyä myös palkkapussissa. Vasemmiston väittämät kaatuvat totuuteen: työhön kohdistuvat veronkevennykset eivät ole keneltäkään pois. Ne lisäävät työtä, ihmisten ostovoimaa ja talouden toimeliaisuutta. Niitä asioita, joista kaikkien hyvinvointi rakennetaan”, Valtola sanoo.



Hänen mukaansa retoriikka "rikkaiden suosimisesta" ei kestä tarkastelua.



”Suomalaisen tuloverotuksen progressio on maailman kireimpiä. Yli 60 prosenttia tuloverokertymästä tulee 20 prosentilta palkansaajista. Näitä ihmisiä oppositio haluaa yhä rangaista lisäverotuksella – vaikka he jo kantavat suurimman taakan. Vasemmistopuolueiden ideologinen halu rangaista työnteosta on järjenvastaista”, Valtola sanoo.



Valtola muistuttaa, että muissa Pohjoismaissa, kuten Ruotsissa, ylimpien marginaaliverojen keventäminen on tuonut lisää työtä ja verotuloja siten rahoittaen itse itsensä.



”Näissä tilanteissa verokevennys ei ole kustannus, vaan keino saada taloudessa aikaan toimeliaisuutta. Lisää työtä, lisää verotuloja, kasvanutta kysyntää ja enemmän euroja kotimarkkinoille. SDP:n logiikka taas tuntuu olevan se, että mieluummin pidetään ihmiset poissa työstä kuin luovutaan ideologisesta työstä rankaisemisesta. Se on vastuutonta politiikkaa, joka jättää ennen pitkää koko Suomen laskun maksajaksi”, Valtola jyrähtää.